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Altı üniversitenin orman kulüpleri ortak çalışmalar için bir araya geldi

Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü'ndeki toplantıda altı üniversitenin orman kulüpleri 2026-2027 programları ve ortak doğa etkinliklerini ele aldı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 09:01

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Altı üniversitenin orman kulüpleri ortak çalışmalar için bir araya geldi

Toplantı ve katılımcılar:

Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen Orman Kulüpleri Koordinasyon Toplantısı'nda, Bayburt Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, Avrasya Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Gümüşhane Üniversitesi orman kulüplerinden danışman hocalar ve kulüp başkanları bir araya geldi.

Katılımcılar, toplantıda 2026-2027 akademik dönemi için planlanan faaliyetleri, ortak etkinlik tekliflerini ve gençlerin doğa çalışmalarına katılımını değerlendirdi.

Gündem ve öncelikler:

Görüşmelerde, kulüpler arası eşgüdüm, ortak etkinlik takvimi oluşturulması ve genç katılımını artırmaya yönelik yöntemler konuşuldu. Danışman hocalar ve kulüp başkanları, deneyim paylaşımı ve kaynakların etkin kullanımına ilişkin öneriler sundu.

Toplantıda ayrıca, orman kulüpleri arasında yapılabilecek ortak saha çalışmaları, eğitim programları ve bilinçlendirme etkinliklerinin nasıl hayata geçirileceğine dair fikir alışverişinde bulunuldu.

Beklenen sonuçlar ve yol haritası:

Katılımcılar, toplantı sonucu ortak etkinliklerin planlanması için koordinasyon mekanizmalarının oluşturulması ve kulüpler arası iletişimin güçlendirilmesi yönünde mutabık kaldı. Bu adımların gençlerin doğayla buluşmasını artırması hedefleniyor.

Toplantı, bölgedeki orman kulüplerinin iş birliğini artırmayı ve gençlerin doğa etkinliklerine katılımını teşvik etmeyi amaçlayan somut adımların atılması için başlangıç niteliği taşıdı.

6 ÜNİVERSİTENİN ORMAN KULÜPLERİ ORTAK ÇALIŞMALAR İÇİN TOPLANDI

6 ÜNİVERSİTENİN ORMAN KULÜPLERİ ORTAK ÇALIŞMALAR İÇİN TOPLANDI

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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