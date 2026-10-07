Van’ın tepelerinde özgürce dolaşan yılkı atları

Van’ın eşsiz doğasına sahip Gevaş ilçesi İnköy Mahallesi kırsalında, serbestçe yaşayan yılkı atları ziyaretçilerin ilgisini çekti. Yüksek rakımlı tepelerde ve Van Gölü kıyısına yakın alanlarda sürü halinde dolaşan atlar, doğal ortamlarıyla dikkat çekiyor.

görüntülerin kaynağı:

Bölgeyi gezen vatandaşlar tarafından kaydedilen video ve fotoğraflarda, yılkı atlarının geniş alanlarda özgürce hareket ettiği anlar yer aldı. Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, bölgenin doğal dokusunun korunduğu izlenimi verdi.

doğayla bütünleşen sürü:

Yılkı atları, yüksek tepeler ile Van Gölü’nün maviliğinin birleştiği noktalarda sürü halinde gezerek manzarayla bütünleşiyor. Ziyaretçiler, bu anları cep telefonlarına kaydederek bölgenin doğa turizmine katkıda bulunan görseller elde ediyor.

Yetkililer ve yerel halk, doğal yaşamın sürdürülmesinin önemine işaret ederken, yılkı atlarının bulunduğu alanlarda dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Doğayla uyumlu görüntüler, bölgenin kış ve yaz mevsimlerinde farklı bir çekim alanı sunduğunu gösteriyor.

VAN’IN GEVAŞ İLÇESİ KIRSALINDA ÖZGÜRCE DOLAŞAN YILKI ATLARI GÖRÜNTÜLENDİ.