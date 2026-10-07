Sahil Güvenlik Bozcaada'daki kazada yaralananı denizden alıp ÇOMÜ'ye sevk etti

kaza ve çağrı süreci:

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesinde 2 gün önce meydana gelen trafik kazasında yaralanan E.K. (44) için 112 Acil Çağrı Merkezi tıbbi tahliye bildirimi yaptı. Bildirim, Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı Harekat Merkezi tarafından Sahil Güvenlik birimlerine iletildi ve tahliye planı oluşturuldu.

sahil güvenlik müdahalesi ve deniz nakli:

Gelen talimat üzerine yaralı şahıs ile sağlık personeli iskeleden alınarak Sahil Güvenlik botuna bindirildi. Ekipler, hasta ve sağlık ekibini Geyikli feribot iskelesine götürdü. Yetkililer, şahsın bilinci açık olduğunu ve sağ bir şekilde ambulansa alındığını bildirdi.

çanakkale'de hastaneye sevk:

Geyikli iskelesine ulaştırılan yaralı, ambulansla Çanakkale'ye nakledildi ve ÇOMÜ Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayda görev alan Sahil Güvenlik ve sağlık ekiplerinin koordineli çalışmasıyla tıbbi tahliyeye hızlı erişim sağlandı.

ÇANAKKALE’NİN BOZCAADA İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASI SONRASI YARALI OLAN BİR KİŞİNİN TIBBİ TAHLİYESİ SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.