Dolar 49,1926 +0,04%
Euro 54,9882 -0,65%
Bist 12.063,67 -2,51%
Altın Gram 6.489,21 -2,01%
EUR/USD 1,1173 -0,79%
Brent Petrol 101,79 +1,20%
--°

Sahil Güvenlik Bozcaada'daki kazada yaralananı denizden alıp ÇOMÜ'ye sevk etti

Bozcaada'da 2 gün önce trafik kazası geçiren E.K. (44), 112 ihbarı sonrası Sahil Güvenlik tarafından botla iskeleden alınıp Geyikli'ye nakledildi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 10:29

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Sahil Güvenlik Bozcaada'daki kazada yaralananı denizden alıp ÇOMÜ'ye sevk etti

kaza ve çağrı süreci:

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesinde 2 gün önce meydana gelen trafik kazasında yaralanan E.K. (44) için 112 Acil Çağrı Merkezi tıbbi tahliye bildirimi yaptı. Bildirim, Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı Harekat Merkezi tarafından Sahil Güvenlik birimlerine iletildi ve tahliye planı oluşturuldu.

sahil güvenlik müdahalesi ve deniz nakli:

Gelen talimat üzerine yaralı şahıs ile sağlık personeli iskeleden alınarak Sahil Güvenlik botuna bindirildi. Ekipler, hasta ve sağlık ekibini Geyikli feribot iskelesine götürdü. Yetkililer, şahsın bilinci açık olduğunu ve sağ bir şekilde ambulansa alındığını bildirdi.

çanakkale'de hastaneye sevk:

Geyikli iskelesine ulaştırılan yaralı, ambulansla Çanakkale'ye nakledildi ve ÇOMÜ Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayda görev alan Sahil Güvenlik ve sağlık ekiplerinin koordineli çalışmasıyla tıbbi tahliyeye hızlı erişim sağlandı.

ÇANAKKALE’NİN BOZCAADA İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASI SONRASI YARALI OLAN BİR KİŞİNİN TIBBİ...

ÇANAKKALE’NİN BOZCAADA İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASI SONRASI YARALI OLAN BİR KİŞİNİN TIBBİ TAHLİYESİ SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Elazığ'da tıbbi atık skandalı: Özel Medikal Hospital'a 501 milyon 568 bin lira c...
images

Ordu'da jandarma silah imalathanesini ortaya çıkardı: 2 kişi tutuklandı
images

Ordu'da bir haftada 26 şüpheliye yönelik kapsamlı uyuşturucu operasyonu
images

Beyağaç'ta konteyner yangını: 84 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde yaya kazası: Melike E. hafif yaralandı

Ringe dönüş: bel fıtığından şampiyonluğa uzanan hikâye

Kaman'da yapay zekâ destekli arı projesi başkanlık makamında kutlandı

Tribünler aile dostu oluyor: Niğde Belediyespor kadın ve çocuklara ücretsiz maç izleme imkanı sunuyor

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Denizli horozu animasyonla beyaz perdeye taşınıyor