Altın Portakal daima diyor: kararlılıkla sinemaya sahip çıkılıyor

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal, 'Daima' temasıyla 24-31 Ekim'de düzenleniyor

Türkiye’nin en köklü film etkinliği Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali bu yıl 63. kez izleyiciyle buluşuyor. Festivalin programı Antalya’nın Konyaaltı ilçesindeki bir otelde yapılan basın toplantısıyla açıklandı. Festival başkanı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, etkinliğin bu yılki temasını 'Daima' olarak tanımladı ve sinemanın sürekliliğine vurgu yaptı.

Program ve seçkilerin odağı:

Festival programında toplam 114 film yer alıyor; gösterimlerin toplam süresi 8 bin 170 dakikayi aşıyor. Ulusal ve uluslararası uzun metraj, ulusal kısa film, ulusal belgesel ve sinema okulları öğrenci filmleri yarışmalarında toplam 57 film yarışacak. Ayrıca festivalde 41 yabancı yapım gösterilecek; bu filmlerden 40’ının Türkiye’de ilk gösterimi yapılacak ve 13’ü Altın Portakal için yarışacak.

Festival programında çocuk gösterimleri, ilçe gösterimleri, engelli bireylere yönelik düzenlemeler ile sinema öğrencilerine yönelik paneller ve atölyeler bulunuyor. Genç sinemacılara alan açmak amacıyla Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması ile Film Forum da yer alacak.

Özel seçkiler, jüriler ve ödüller:

Bu yıl İran, Filistin, Ukrayna ve Lübnan yapımlarından oluşan bir özel seçki oluşturuldu; amaç savaşın sürdüğü bölgelerdeki sinemacıların üretimlerine destek vermek. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı Derviş Zaim festivallerin bir kentin kültürel ocak başı olduğunu vurguladı. Uluslararası jüri üyelerinden Fadik Sevin Atasoy da Altın Portakal’ın Türkiye’nin kültürel hafızası olduğunu ifade etti.

Yarışmada en iyi filme verilecek nakdi ödül 5 milyon lira olarak açıklandı; toplam nakdi ödül tutarı ise 11 milyon lira olacak. Film Forum kapsamında iki ana bölümde, beş kategoride yarışacak 27 proje için toplam 1,5 milyon lira destek sağlanacak; Forum’daki bir kategoride ödül Sümer Tilmaç adına verilecek.

Bütçe, ANSET süreci ve kararlılık:

Festival idari direktörü Ramazan Demir ihalenin EKAP üzerinden yapıldığını ve ihaleye katılan üç firmadan uygun teklifi verenin ANSET olduğunu bildirdi. Festival bütçesinin yaklaşık 136 milyon lira olduğu ve kaynakların belediye bütçesinden karşılanacağı belirtildi. ANSET Genel Müdürü Canip Can tüm paydaşlarla uyum içinde çalıştıklarını ifade etti.

Toplantıda konuşan Büşra Özdemir, daha önceki süreçte ANSET soruşturması ve personel ödemelerinde yaşanan güçlükleri hatırlatarak zor günlere rağmen takipsizlikle sonuçlanan sürecin ardından festivalin hayata geçirilmesinin büyük bir gurur olduğunu söyledi. Özdemir, bu yılki kararı kararlılıkla devam edeceğiz anlayışıyla verdiklerini ve sinemanın ışığının sönmemesi için çaba göstereceklerini belirtti.

Açılış, kapanış ve bilet bilgileri:

Festival, 24 Ekim Cumartesi günü geleneksel kortej ile başlayacak ve aynı akşam Antalya Spor Salonu’nda açılış töreni gerçekleştirilecek. Gösterimler, söyleşiler ve etkinlikler sekiz gün sürecek; festival 31 Ekim’de Cam Piramit’te yapılacak ödül töreniyle sona erecek. Bilet fiyatları sembolik tutuldu: çocuk filmleri ücretsiz, indirimli bilet 20 lira, tam bilet 50 lira.

Basın toplantısına Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Festival Başkanı Büşra Özdemir, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı Derviş Zaim, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Üyesi Fadik Sevin Atasoy, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili ve Festival İdari Direktörü Ramazan Demir, Festival Sanat Direktörü Deniz Yavuz ve ANSET Genel Müdürü Canip Can katıldı.

TÜRKİYE'NİN EN UZUN SOLUKLU FİLM FESTİVALİ OLAN ULUSLARARASI ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ, 63'ÜNCÜ YILINDA "DAİMA" SLOGANIYLA 24-31 EKİM'DE DÜZENLENECEK.