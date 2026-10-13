Mardin'de kız öğrenciler arasında hafızlık yarışmasının finali tamamlandı

final programı ve yarışmanın kuruluşu

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Kur’an Kursları Arası Hafızlık Yarışması Kız Öğrenciler Türkiye Finali, Mardin ilinde gerçekleştirildi. Program, Mardin İl Müftülüğü ev sahipliğinde İl Müftülüğü Konferans Salonu’nda yapıldı ve yedi bölgeden gelen bölge birincileri kıyasıya yarıştı. Yarışmanın komisyon başkanlığını Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Eğitimi Daire Başkanı İbrahim Yılmaz üstlendi.

yarışma jürisi ve katılımcılar:

Jüri üyeleri arasında Ankara Müftülüğü Uzman Vaizi Dr. Belgizar Özbek ile Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Sümeyye Yıldırım yer aldı. Finalde yarışan öğrenciler şunlardı: Erzurum Palandöken’den Irmak Aktaş, Bursa Yıldırım’dan Mina Özçelik, Mersin Toroslar’dan Evranur Akkılıç, Gaziantep Şahinbey’den Esma Şahin, Kütahya Tavşanlı’dan Zeynep Berra Ordu, Sinop Gerze’den Sena Ormanoğlu ve Ankara Yenimahalle’den Meryem Betül Akkuş.

yetkililerin konuşmaları ve hafızlığın önemi:

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun programda öğrencileri tebrik ederek Kur’an-ı Kerim’in kalbi, dünyayı ve ahireti imar eden bir rehber olduğunu vurguladı. Vali Akkoyun, hafızlığın yalnızca ayetleri ezberlemek olmadığını; esas meselenin Kur’an mesajını anlamak, güzel ahlakı benimsemek ve öğretileri yaşamın her alanında uygulamak olduğunu belirtti.

İl Müftüsü Dr. Enver Türkmen ise Mardin’in farklı dil ve kültürlerin bir arada yaşadığı kadim bir şehir olduğunu hatırlatarak böyle bir programa ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti ve kentin Kur’an’ın nuru ile aydınlandığını söyledi.

dereceler, ödüller ve kapanış:

Yarışmada ilk üçe giren öğrenciler şöyle belirlendi: Türkiye birincisi Gaziantep Şahinbey Hoşgör Karataş Kız Kur’an Kursu öğrencisi Esma Şahin; ikinci Bursa Yıldırım Hz. Fatımatü’z Zehra Yatılı Kız Kur’an Kursu öğrencisi Mina Özçelik; üçüncü Kütahya Tavşanlı Kavaklı Kız Kur’an Kursu öğrencisi Zeynep Berra Ordu oldu. Dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi ve tören toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Programa Vali Yardımcıları Hasan Kurt ve İbrahim Engin Şenay, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, İl Müftüsü Enver Türkmen, Artuklu Müftüsü Süleyman Baran ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

YARIŞMADA, GAZİANTEP ŞAHİNBEY HOŞGÖR KARATAŞ KIZ KUR'AN KURSU ÖĞRENCİSİ ESMA ŞAHİN TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLURKEN, BURSA YILDIRIM HZ. FATIMATÜ'Z ZEHRA YATILI KIZ KUR'AN KURSU ÖĞRENCİSİ MİNA ÖZÇELİK İKİNCİ, KÜTAHYA TAVŞANLI KAVAKLI KIZ KUR'AN KURSU ÖĞRENCİSİ ZEYNEP BERRA ORDU ÜÇÜNCÜ OLDU.