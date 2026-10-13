Muğla'nın sofraları İstanbul'da: yerel üreticiler ve sürdürülebilirlik ön planda

Muğla'nın lezzetleri İstanbul'da tanıtıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 9-10 Ekim 2026 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen GastroShow 2026'ya katılarak kentin tarımsal üretim gücü, gastronomi zenginliği ve yerel değerlerini tanıttı.

Etkinlikte iş birlikleri ve tanıtımlar:

Etkinlikte üretici kooperatifleri, kadın girişimleri, yerel işletmeler ve sektör paydaşları bir araya geldi. Standlarda düzenlenen tadımlar aracılığıyla Muğla'ya özgü ürünlerin kalite, lezzet ve özgün nitelikleri ziyaretçilere sunuldu. Üreticiler, ürünlerini farklı pazarlara ulaştırmaya yönelik yeni iş birliği ve pazarlama görüşmeleri gerçekleştirdi.

Sıfır Atık ve sürdürülebilir üretim:

GastroShow 2026'nın ana temalarından biri olan Sıfır Atık kapsamında, tarımsal ürünlerin üretimden son kullanıcıya kadar geçen süreçte verimli ve sürdürülebilir yöntemlerle değerlendirilmesinin önemi vurgulandı. Gıda kayıplarının ve israfın azaltılması, atıkların ekonomiye kazandırılması ve doğal kaynakların korunmasına yönelik iyi uygulamalar ziyaretçilerle paylaşıldı.

Başkan Aras'ın vurguları:

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yerel üreticinin emeğini desteklemenin ve Muğla'nın değerlerini daha geniş kitlelerle buluşturmanın önemine dikkat çekti ve şunları söyledi: "Muğla, bereketli toprakları, köklü üretim kültürü ve kendine özgü lezzetleriyle çok büyük bir zenginliğe sahip. Biz üreticimizin emeğini koruyarak geleceğe taşımak istiyoruz. Kooperatiflerimizin, kadın üreticilerimizin ve yerel işletmelerimizin yanında olmaya, onların ürünlerini yeni pazarlarla buluşturmaya devam edeceğiz. Muğla’nın sofrasında yalnızca lezzet değil; emek, kültür ve kuşaktan kuşağa aktarılan bir miras var. Bu mirası koruyarak Muğla’nın değerlerini ülkemize ve dünyaya tanıtmayı sürdüreceğiz" dedi.

Muğla'nın marka değerine katkı:

Belediyenin katılımı, kentin coğrafi işaretli ürünlerinin bilinirliğinin artırılmasına, yerel üreticilerin desteklenmesine ve kooperatiflerin güçlendirilmesine katkı sağladı. Etkinlik, Muğla'nın gastronomi marka değerine yönelik farkındalığı yükselterek yeni pazar ve iş birliği fırsatları için zemin oluşturdu.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 9-10 EKİM 2026 TARİHLERİNDE İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN GASTROSHOW 2026’YA KATILARAK MUĞLA’NIN TARIMSAL ÜRETİM GÜCÜNÜ, GASTRONOMİ ZENGİNLİĞİNİ VE YEREL DEĞERLERİNİ TANITTI.