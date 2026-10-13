Başkent Ankara'nın 103 yıllık mirası: bağımsızlık ruhunu taşımak

Başkent anma töreni:

Vali Yakup Canbolat ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'de düzenlenen törenle Başkent Ankara'nın 103'üncü yıl dönümünü andı. Tören kapsamında Atatürk'ün mozolesine çelenk konuldu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Deftere yazılanlar:

Canbolat ve heyet, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Deftere şu ifadeleri kaydetti:

"Cumhuriyetin kalbi Ankara’nın başkent oluşunun 103’üncü yıl dönümünde manevi huzurdayız. 27 Aralık 1919’da gelişinizle İstiklal Mücadelemizin merkezi haline gelen Ankara, milletimizin bağımsızlık azminin ve geleceğe olan sarsılmaz iradesinin sembolü olmuştur. 13 Ekim 1923’te başkent ilan edilen Ankara, o günden bu yana Cumhuriyetimizin değerlerini, milli egemenlik anlayışını ve kendisine emanet edilen tarihi mirası gururla taşımaktadır. Bizler bu kutlu mirasa sahip çıkarak Ankara’yı tarihi kimliğine ve başkentlik sorumluluğuna yaraşır şekilde geliştirmek, ülkemizin aydınlık geleceğine güçlü bir şekilde taşımak için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Başta zatıaliniz ve silah arkadaşlarınız olmak üzere İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz."

Katılımcılar ve törenin mesajı:

Programa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gaziler ve öğrenciler katıldı. Tören, Ankara'nın tarihî rolüne ve Cumhuriyet değerlerine bağlılığın altını çizen vurgularla tamamlandı.

VALİ CANBOLAT MİSAK-I MİİLLİ KULESİ'NE GEÇEREK ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'Nİ İMZALADI