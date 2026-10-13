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Kütahya'da Evliya Çelebi mirası disiplinler arası yaklaşımlarla masaya yatırıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde düzenlenen sempozyumda Evliya Çelebi'nin hayatı, eserleri ve kültürel mirası disiplinler arası sunumlarla ele alındı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 13:16

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kütahya'da Evliya Çelebi mirası disiplinler arası yaklaşımlarla masaya yatırıldı

Kütahya'da Evliya Çelebi mirası disiplinler arası yaklaşımlarla masaya yatırıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) evsahipliğinde düzenlenen "Evliya Çelebi’yi Yeniden Okumak: Disiplinlerarası ve Çok Boyutlu Yaklaşımlar" başlıklı sempozyum, Evliya Çelebi'nin hayatı ve eserlerinin farklı disiplinlerin bakış açılarıyla irdelendiği kapsamlı oturumlara sahne oldu. Etkinlik DPÜ İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi ve akademisyenler, üniversite personeli, öğrenciler ile davetliler katıldı.

Açılış konuşması ve hedefler:

Sempozyumun açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Evliya Çelebi'nin seyahatleri ve gözlemlerinin sadece kendi dönemine değil günümüze de ışık tutan bir kültür hazinesi olduğuna vurgu yaptı. Kızıltoprak, hayatı ve eserlerinin farklı disiplinlerce değerlendirilmesinin geçmişin daha derin anlaşılmasına katkı sağlayacağını belirterek bu tür bilimsel etkinliklerin kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması açısından önemine dikkat çekti.

Oturumlar ve sunulan bildiriler:

İlk oturum, Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak başkanlığında yapıldı; Kızıltoprak "Payitahtın Görkemi, Nil’in Işığı: Evliya Çelebi’de İstanbul ve Kahire" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Oturumda ayrıca Prof. Dr. Hayati Develi "Es-seferu Kıt’atun mine’s-sakar: 17. Yüzyılda Yol ve Yolculuk Hâlleri", Prof. Dr. Zekeriya Kurşun "Bir Haritacı Olarak Evliya Çelebi ve Haritaları Üzerine Mülahazalar" ve Prof. Dr. Turan Gökçe "Seyyah ve Mukayese: Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Mukayeseli Anlatım Üzerine Bir Değerlendirme" başlıklı bildirilerini sundu.

Sempozyum toplam 5 oturumda 21 bildiri ile devam etti. Sunumlarda Evliya Çelebi'nin Seyahatname adlı eseri ışığında Kütahya'nın tarihî, kültürel ve edebî mirası değerlendirildi; eserdeki coğrafi ve sosyolojik unsurlar, seyyahın Türk dili ve edebiyatına katkıları ile folklorik ögeler farklı disiplinlerin perspektifinden tartışıldı.

Kapanış ve değerlendirmeler:

Kapanışta Prof. Dr. Hayati Develi, Prof. Dr. Zekeriya Kurşun ve Prof. Dr. Arif Kolay değerlendirme konuşmaları yaptı. Etkinlik, sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen akademisyenlere teşekkür edilmesi ve konuşmacılara katılım belgelerinin takdim edilmesiyle son buldu. Düzenleyiciler sempozyumun yeni araştırmalara ve bilimsel paylaşımlara katkı sunmasını temenni etti.

DPÜ’DE EVLİYA ÇELEBİ SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ

DPÜ’DE EVLİYA ÇELEBİ SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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