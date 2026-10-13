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Mersin meclisi üç turda Gülşah Yıldırım Genç'i başkanvekili seçti

Vahap Seçer'in tutuklanmasının ardından mecliste yapılan üç turlu oylamada CHP'li Gülşah Yıldırım Genç, 47 oyla başkanvekili seçildi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 16:38

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EDİTÖR: Caner Şahin

Mersin meclisi üç turda Gülşah Yıldırım Genç'i başkanvekili seçti

Mersin büyükşehirde başkanvekili seçimi sonuçlandı:

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in 1 Ekim’deki operasyon kapsamında gözaltına alınarak mahkemece tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde başkanvekilliği seçimi yapıldı. Seçimler Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirildi.

Mecliste toplam 79 üye bulunuyor; soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan 6 üye nedeniyle ilk oturumda oy kullanamayanlar oldu. Bu durum seçime katılan üye sayısını 73 ile sınırladı.

oy dağılımı ve turlar:

İlk tur oylamada CHP’nin adayı Gülşah Yıldırım Genç 47 oy aldı, 24 oy boş çıktı. Bir oy geçersiz sayıldı ve bir oy da Hamit Mert Avcı adına kullanıldı. İlk turda başkanvekili seçilmek için gereken çoğunluk 53 oydu; bu nedenle yarış ikinci tura kaldı.

İkinci turda da Gülşah Yıldırım Genç 47 oy aldı, 24 oy boş kaldı ve bu turda 2 oy geçersiz sayıldı. Üçüncü turda ise yine 47 oy alan CHP adayı, son turda 25 boş oy ve bir geçersiz oy sonucunda başkanvekili seçildi.

seçimin sonucu ve meclis dengeleri:

Üç tur sonunda yerine getirilen oylamayla Gülşah Yıldırım Genç, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili oldu. Tekrar eden boş oy kullanımları ve tur sayısı, meclisteki oy dağılımı ile çoğunluk arayışının belirleyici olduğunu ortaya koydu. Seçim süreci, görevden uzaklaştırılan üyelerin yokluğunda yapılan oylamanın sonuçlarını doğrudan etkiledi.

Belediye yönetiminde vekalet sürecinin nasıl işleyeceği ve sonraki adımlar, ilgili yasal prosedürlere göre takip edilecek.

CHP’NİN ADAYI GÜLŞAH YILDIRIM GENÇ 47 OY ALARAK BAŞKANVEKİLİ SEÇİLDİ.

CHP’NİN ADAYI GÜLŞAH YILDIRIM GENÇ 47 OY ALARAK BAŞKANVEKİLİ SEÇİLDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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