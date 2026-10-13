Öğrenciler AFAD simülasyonunda deprem bilincini pekiştirdi

Ankara AFAD İl Müdürlüğü Deprem Simülasyon Merkezi, 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında düzenlenen eğitimle 85 öğrenciyi ağırladı. AFAD eğitmenleri tarafından gerçekleştirilen programda öğrencilere afet farkındalığı kazandırılmaya ve deprem anında uygulanması gereken davranışlar simülasyonla gösterilmeye çalışıldı.

Programda yer alan AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan de gençlerle birlikte uygulamalı eğitime katıldı ve etkinlik sonrası basın mensuplarına bilgi verdi. Pehlivan, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulama ile pekiştirdiklerini vurguladı.

merkezi eğitim verileri:

Pehlivan, Ankara'daki Deprem Simülasyon Merkezi'nin bugüne dek 40 bin öğrenciyi ağırladığını, ülke genelinde ise eğitim ve farkındalık merkezlerinde 81 ilimizde 650 bin öğrenci ve vatandaşın misafir edildiğini belirtti. Ayrıca son üç yıl içinde çeşitli platformlarda toplam 32 milyon vatandaşa afet farkındalık eğitimi ve bilgilendirme faaliyetleri ulaştırıldığını aktardı.

Eğitimlerde hem okullarda hem sosyal yaşam alanlarında hem de etkinliklerle toplumun farklı kesimlerine ulaşılmasının hedeflendiği kaydedildi. Simülasyon uygulamaları, öğrencilere deprem anındaki davranışları deneyimleme imkanı sunarak teoriyi pratiğe dönüştürmeyi amaçlıyor.

eylem planları ve gelecek programlar:

Pehlivan, 2022-2026 yıllarını kapsayan birinci uygulama dönemine ilişkin olarak şu detayları paylaştı: Türkiye genelinde 16 bin 642 risk noktası tespit edildi ve bu risklerin bertarafı için eylemler belirlendi. Bu kapsamda 2 bin 700'ün üzerinde birinci derecede öncelikli, yani "kırmızı eylem" olarak tanımlanan çalışmalar planlandı.

Pehlivan sözlerine, "Yüzde 65 ila 70 arasında eylem planlarında ilerleme kat ettik" cümlesini ekleyerek devam etti. Planların ilerleme durumuna dair bu oranın, yürütülen risk azaltma faaliyetlerinin somut bir göstergesi olduğu ifade edildi.

Gelecek dönem çalışmalarına ilişkin bilgi veren Pehlivan, illerde deprem, taşkın, heyelan ve çığ gibi afet risklerinin yeniden değerlendirildiğini ve ilgili kurumların katılımıyla toplantılar düzenlendiğini söyledi. Ayrıca ikinci İl Risk Azaltma uygulama planlarının, 2027-2031 dönemini kapsayacağını ve bu planların 1 Ocak itibarıyla uygulamaya gireceğini belirtti.

Pehlivan, programın temasına da dikkat çekerek "Afetlerde dirençlilik evde başlar" ifadesini öne çıkardı ve amaçlarının tüm afet türlerine karşı hazırlıklı olmak, geçmiş deneyimlerden öğrenmek ve çocukların gençlerin afet bilinciyle yetişmesini sağlamak olduğunu vurguladı.

Etkinlik, öğrencilere yönelik simülasyon uygulamaları ve bilgilendirme oturumlarıyla tamamlandı; katılımcılar hem pratik hem de farkındalık düzeyinde güçlendirilmiş olarak merkezden ayrıldı.

AFAD BAŞKANI ALİ HAMZA PEHLİVAN KONUŞMA YAPTI