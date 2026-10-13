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Ücretsiz kurs desteği Rabia'yı konservatuvara taşıdı

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz YKS kurslarına katılan Rabia Kolak, İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Müziği bölümünü kazandı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 16:37

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Ücretsiz kurs desteği Rabia'yı konservatuvara taşıdı

kernek külliyesi'nde başlayan hazırlık:

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere yönelik yürüttüğü ücretsiz hazırlık programlarından yararlanan Rabia Kolak, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Müziği Bölümü'nü kazanarak hayaline bir adım daha yaklaştı. Kernek Külliyesi'nde verilen YKS kurslarında aldığı yönlendirme ve ders desteği, Rabia'nın sınav sürecinde belirleyici oldu.

Rabia, maddi imkânsızlıklar nedeniyle özel kursa devam edemeyeceğini ancak belediye kursları sayesinde disiplinli bir çalışma programı uygulayabildiğini söyledi. Kurs sürecinin öğretmenlerin rehberliği ve kurumun sağladığı imkanlarla verimli geçtiğini belirten Rabia, başarısında emeği geçenlere teşekkür etti.

başkanın desteği ve ulaşım kolaylığı:

Rabia, sınava hazırlık döneminde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in kendisini evinde ziyaret ettiğini ve bu görüşmede üniversiteyi kazanacağına dair söz verdiğini anlattı. Başkanın kişisel ilgisi ve moral desteği, öğrencinin motivasyonunu artırdı.

Ayrıca kurs süresince Rabia ile kardeşinin evlerinden eğitim merkezine götürülüp getirilmelerinin sağlandığı; bu tür lojistik desteklerin öğrencilerin düzenli katılımını mümkün kıldığı vurgulandı. Rabia, "Yoğun bir çalışma süreci geçirdim" diyerek öğretmenlerine ve belediye yetkililerine minnettarlığını ifade etti.

gelecek planı ve fırsat eşitliği:

Devlet Konservatuvarı Türk Halk Müziği Bölümü'nü kazanmanın kendisi için büyük mutluluk olduğunu söyleyen Rabia, eğitimini tamamladıktan sonra müzik öğretmeni olmayı hedeflediğini belirtti. Belediye hizmetlerinin sağladığı ücretsiz kursların, özellikle maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler için üniversite yolunda fark yarattığı kaydedildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bu kurslar, gençlere sınav hazırlık imkânı sunarak eğitime erişimde eşitlik sağlamayı amaçlıyor. Rabia Kolak'ın başarısı, sunulan hizmetlerin gençlerin hedeflerine ulaşmasında etkili olduğunu gösteriyor ve benzer destek programlarının önemini ortaya koyuyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ÜCRETSİZ YKS KURSLARI RABİA’YI HAYALİNE KAVUŞTURDU

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ÜCRETSİZ YKS KURSLARI RABİA’YI HAYALİNE KAVUŞTURDU

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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