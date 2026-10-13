Dolar 49,3638 +0,01%
Euro 55,2756 +0,40%
Bist 12.238,35 +0,72%
Altın Gram 6.650,83 +0,00%
EUR/USD 1,1194 +0,30%
Brent Petrol 105,84 -0,76%
--°

Reunion'a çekilen DF Peak el koyması Fransa ile Rusya arasında gerilimi artırdı

Fransa, Rusya'nın 'gölge filosuna' ait olduğu şüphesiyle DF Peak tankerine el koyup Reunion'a çekti; Moskova işlemi 'korsanlık' olarak nitelendirdi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 16:36

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Caner Şahin

Reunion'a çekilen DF Peak el koyması Fransa ile Rusya arasında gerilimi artırdı

Fransız ordusunun müdahalesi

Fransa ordusu Hint Okyanusu'nda, Fransa toprağı Reunion'a yaklaşık 450 deniz mili güneyde bulunduğu belirtilen bir tankere el koydu. Gemi, yetkililerce Rusya'nın Avrupa yaptırımlarını aşmak için kullandığı 'gölge filo' şüphesiyle incelenmek üzere götürülüyor.

Ordunun açıklamasına göre operasyon sırasında ilk inceleme yapıldı ve daha fazla değerlendirme için savcının kararıyla gemi Reunion'a çekildi. El koyma işlemine ilişkin bilgilendirmeyi yapan sözcü Albay Xavier Rival şüphelerin bayrak ve seyir kayıtlarıyla ilgili olduğunu bildirdi.

Moskova'nın tepkisi ve diplomatik yansıması:

Rusya'nın Fransa Büyükelçiliği, işlemi 'korsanlık' ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak nitelendirdi. Büyükelçilik ayrıca mürettebat arasında Rus vatandaşı olup olmadığının tespit edilmeye çalışıldığını açıkladı.

Olay iki ülke arasında diplomatik gerilime yol açtı; Kremlin ve Paris arasındaki açıklamalar, durumun kısa sürede çözülmesini zorlaştırabilecek bir tırmanma sinyali veriyor.

Macron'un paylaşımı ve filoya yönelik iddialar:

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, X platformundan paylaştığı görüntülerle Fransız askerlerinin helikopter destekli müdahalesini duyurdu. Macron, 'Fransa, dünyanın neresinde olursa olsun gizli filoyla mücadele etmeye kararlıdır' ifadelerini kullandı ve geminin sahte bayrak taşıdığı ile yasa dışı yakıt taşımacılığı şüphesi olduğunu belirtti.

Gemi, daha önce Kaliningrad adıyla biliniyor ve Benin bayrağı taşıyordu. Yetkililer, DF Peak'in 2024'ten bu yana Fransa tarafından ele geçirilen Rus bağlantılı en az beşinci tanker olduğunu açıkladı.

Kaynak metindeki bilgiler doğrultusunda, Fransa'nın adımının bölgedeki deniz güvenliği ve yaptırımlarla ilgili denetimleri sıkılaştırma yönündeki kararlılığını gösterdiği; Rusya'nın ise bu tür müdahaleleri uluslararası hukuka aykırı olarak gördüğü anlaşılıyor.

Fransa ordusu, Rusya&#039;nın Batı&#039;nın yaptırımlarını aşmak için kullandığı &quot;gölge filosu&quot;na ait...

Fransa ordusu, Rusya'nın Batı'nın yaptırımlarını aşmak için kullandığı "gölge filosu"na ait olduğundan şüphelenilen bir tankeri el koyarak Reunion adasına götürdü. Moskova yönetimi Fransa'nın eylemini, "korsanlık" olarak nitelendirdi.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kral vi. felipe sebte'ye ziyaretinde kraliyetin desteğini yineledi
images

Kılıçdaroğlu'ndan partiden AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına ahlak eleştir...
images

Yapay zekâ çağında medya etiği ve dijital egemenlikte genç iletişimciler Üsküp't...
images

Ankara'da buluşma: Hakan Fidan ve Petra Bayr parlamenter iş birliğini görüştü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Beyşehir gölü'nde 24 saat denetimle yasa dışı avcılık önleniyor

Kral vi. felipe sebte'ye ziyaretinde kraliyetin desteğini yineledi

Beyşehir'de 'trafikte beni görün' ile engelsiz ulaşım vurgusu

Üniversiteler arası köprüler güçleniyor: ALKÜ ile Tlemcen yeni adımlar attı

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi