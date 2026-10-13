Reunion'a çekilen DF Peak el koyması Fransa ile Rusya arasında gerilimi artırdı

Fransız ordusunun müdahalesi

Fransa ordusu Hint Okyanusu'nda, Fransa toprağı Reunion'a yaklaşık 450 deniz mili güneyde bulunduğu belirtilen bir tankere el koydu. Gemi, yetkililerce Rusya'nın Avrupa yaptırımlarını aşmak için kullandığı 'gölge filo' şüphesiyle incelenmek üzere götürülüyor.

Ordunun açıklamasına göre operasyon sırasında ilk inceleme yapıldı ve daha fazla değerlendirme için savcının kararıyla gemi Reunion'a çekildi. El koyma işlemine ilişkin bilgilendirmeyi yapan sözcü Albay Xavier Rival şüphelerin bayrak ve seyir kayıtlarıyla ilgili olduğunu bildirdi.

Moskova'nın tepkisi ve diplomatik yansıması:

Rusya'nın Fransa Büyükelçiliği, işlemi 'korsanlık' ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak nitelendirdi. Büyükelçilik ayrıca mürettebat arasında Rus vatandaşı olup olmadığının tespit edilmeye çalışıldığını açıkladı.

Olay iki ülke arasında diplomatik gerilime yol açtı; Kremlin ve Paris arasındaki açıklamalar, durumun kısa sürede çözülmesini zorlaştırabilecek bir tırmanma sinyali veriyor.

Macron'un paylaşımı ve filoya yönelik iddialar:

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, X platformundan paylaştığı görüntülerle Fransız askerlerinin helikopter destekli müdahalesini duyurdu. Macron, 'Fransa, dünyanın neresinde olursa olsun gizli filoyla mücadele etmeye kararlıdır' ifadelerini kullandı ve geminin sahte bayrak taşıdığı ile yasa dışı yakıt taşımacılığı şüphesi olduğunu belirtti.

Gemi, daha önce Kaliningrad adıyla biliniyor ve Benin bayrağı taşıyordu. Yetkililer, DF Peak'in 2024'ten bu yana Fransa tarafından ele geçirilen Rus bağlantılı en az beşinci tanker olduğunu açıkladı.

Kaynak metindeki bilgiler doğrultusunda, Fransa'nın adımının bölgedeki deniz güvenliği ve yaptırımlarla ilgili denetimleri sıkılaştırma yönündeki kararlılığını gösterdiği; Rusya'nın ise bu tür müdahaleleri uluslararası hukuka aykırı olarak gördüğü anlaşılıyor.

Fransa ordusu, Rusya'nın Batı'nın yaptırımlarını aşmak için kullandığı "gölge filosu"na ait olduğundan şüphelenilen bir tankeri el koyarak Reunion adasına götürdü. Moskova yönetimi Fransa'nın eylemini, "korsanlık" olarak nitelendirdi.