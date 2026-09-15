Altınözü'nde konteyner yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü

Altınözü'nde konteyner yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde Yenişehir Mahallesi'nde bir konteynerde yangın çıktı. Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı ve bölgedeki ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

yangının seyri:

Yangın kısa süre içinde fark edilerek müdahale edildi. Alevlerin çevreye sıçramaması için gerekli önlemler alındı ve yangın büyümeden söndürüldü.

müdahale ve güvenlik önlemleri:

Müdahalenin ardından bölgede güvenlik önlemleri uygulanarak yangınla ilgili çalışmalar tamamlandı ve alanın güvenliği sağlandı.

ALTINÖZÜ YENİŞEHİR MAHALLESİ’NDE ÇIKAN KONTEYNER YANGININA EKİPLERİN MÜDAHALESİ.