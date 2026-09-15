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karaman’da okul servisleri için kapsamlı denetim

Karaman Emniyeti, İbrahim Öktem Bulvarı'nda okul servislerini mevzuata uygunluk, sürücü belgeleri ve öğrenci güvenliği açısından denetledi; kontroller sürecek.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 09:43

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EDİTÖR: Hakan Arslan

karaman’da okul servisleri için kapsamlı denetim

Karaman'da servis araçlarına yönelik denetim yapıldı

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde okul servis araçlarına yönelik bir denetim gerçekleştirdi. Uygulama, okulların açılmasıyla eş zamanlı planlı olarak yürütüldü.

Denetimde hangi unsurlar kontrol edildi:

Ekipler, araçların mevzuata uygunluğu, sürücülerin belgeleri ve öğrencilerin güvenli taşınmasına ilişkin kuralların uygulanıp uygulanmadığını inceledi. Kontrollerde servis araçlarının genel durumu ve taşıma kurallarına uyum öncelikli olarak değerlendirildi.

Denetimlerin hedefi ve sürdürülebilirlik:

Emniyet yetkilileri, uygulamanın amacının öğrencilerin güvenli bir şekilde ulaşım hizmetinden yararlanmasını sağlamak olduğunu belirtti. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde okul servislerine yönelik denetimlerin kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.

KARAMAN’DA OKULLARIN AÇILMASIYLA BİRLİKTE POLİS EKİPLERİ OKUL SERVİS ARAÇLARINA YÖNELİK DENETİM...

KARAMAN’DA OKULLARIN AÇILMASIYLA BİRLİKTE POLİS EKİPLERİ OKUL SERVİS ARAÇLARINA YÖNELİK DENETİM BAŞLATTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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