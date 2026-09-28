Altıntaş'ta kavşakta çarpışma: iki kişi yaşamını yitirdi, sekiz kişi yaralandı

Kaza yerinde yaşananlar:

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, Altıntaş-Dumlupınar Çevre Yolu üzerindeki Gediz kavşağında iki otomobil çarpıştı. Olayda, 64 ABS 521 plakalı aracı Ç.Ö. (37) ile 43 KN 792 plakalı aracı ise A.M.Y. (64) yönetiyordu. Çarpışmanın etkisiyle bölgeye sağlık, jandarma ve diğer acil müdahale ekipleri sevk edildi.

Kayıplar ve yaralılar:

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, 43 KN 792 plakalı otomobilde bulunan Ayfer Yorulmaz (60) ile Seher Efe Koca (75)'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı araçta yolcu olarak bulunan Ayşe Y. (67), Ayşe (80) ve Ömriye T. (50) kazada yaralandı. Kaza sonucunda toplamda 8 kişi yaralanırken, yaralıların bir kısmı olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edilip tedaviye alındı.

Müdahale ve soruşturma:

Kazaya ilişkin olay yerinde başlatılan çalışmalar kapsamında savcı ve olay yeri inceleme ekipleri detaylı inceleme yaptı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, incelemelerin tamamlanmasının ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın aydınlatılması için jandarma ekipleri soruşturma başlattı; kazaya ilişkin anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

OLAY YERİ VE KAZAYA KARIŞAN ARAÇLAR