Dolar 48,9877 +0,00%
Euro 55,6972 -0,02%
Bist 12.592,76 -2,38%
Altın Gram 6.535,58 -0,45%
EUR/USD 1,1370 -0,02%
Brent Petrol 98,78 +0,97%
--°

Altıntaş'ta kavşakta çarpışma: iki kişi yaşamını yitirdi, sekiz kişi yaralandı

Altıntaş'ta Gediz kavşağında 64 ABS 521 ve 43 KN 792 plakalı otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı; kazanın anı kameralarda.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 18:37

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Altıntaş'ta kavşakta çarpışma: iki kişi yaşamını yitirdi, sekiz kişi yaralandı

Kaza yerinde yaşananlar:

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, Altıntaş-Dumlupınar Çevre Yolu üzerindeki Gediz kavşağında iki otomobil çarpıştı. Olayda, 64 ABS 521 plakalı aracı Ç.Ö. (37) ile 43 KN 792 plakalı aracı ise A.M.Y. (64) yönetiyordu. Çarpışmanın etkisiyle bölgeye sağlık, jandarma ve diğer acil müdahale ekipleri sevk edildi.

Kayıplar ve yaralılar:

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, 43 KN 792 plakalı otomobilde bulunan Ayfer Yorulmaz (60) ile Seher Efe Koca (75)'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı araçta yolcu olarak bulunan Ayşe Y. (67), Ayşe (80) ve Ömriye T. (50) kazada yaralandı. Kaza sonucunda toplamda 8 kişi yaralanırken, yaralıların bir kısmı olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edilip tedaviye alındı.

Müdahale ve soruşturma:

Kazaya ilişkin olay yerinde başlatılan çalışmalar kapsamında savcı ve olay yeri inceleme ekipleri detaylı inceleme yaptı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, incelemelerin tamamlanmasının ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın aydınlatılması için jandarma ekipleri soruşturma başlattı; kazaya ilişkin anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

OLAY YERİ VE KAZAYA KARIŞAN ARAÇLAR

OLAY YERİ VE KAZAYA KARIŞAN ARAÇLAR

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çaycuma organize sanayi kavşağında kavşak manevrası kaza ile sonuçlandı
images

Gaziantep'te tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 18 yaşındaki genç hayatını kaybet...
images

Ordu’da kayığı kıyıya vurulan amatör balıkçının cesedi Perşembe açıklarında bulu...
images

Yurttaki yemek sonrası iki öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Montella istifa etmiyor: projeye ve oyunculara inancım tam

Çaycuma organize sanayi kavşağında kavşak manevrası kaza ile sonuçlandı

Şehit Nuri Özcan'ın babası üniversitede hatıra sohbeti için Rektör Kırışık'ı ziyaret etti

Devrekli hafız öğrenciler Tokat bölge finalinden dereceyle döndü

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan