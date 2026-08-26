Altyapıda taşkına karşı kapsamlı bahar hazırlığı

çalışmanın kapsamı:

Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ koordinasyonunda il genelinde yağmur suyu ızgaralarında kapsamlı temizlik çalışması başlattı. Tarım Peyzaj A.Ş. ekipleri, sahada yaptıkları periyodik incelemelerle doluluk tespit ettikleri ızgaralara müdahale ediyor ve temizlenen noktalarda düzenli kontroller gerçekleştiriyor.

Çalışmalar, altyapının sağlıklı işletilmesini hedefliyor; ekipler, yağışlarla birlikte oluşabilecek tıkanma, su basma ve taşkın risklerini minimize etmek için önleyici bakım yapıyor. Ayrıca cadde ve sokaklarda yaya-araç trafiğinin güvenliği de öncelikler arasında yer alıyor.

bölgelere göre müdahale:

Ekipler yılda yaklaşık 40-50 bin temizlik faaliyeti yürütüyor. İlçelere göre ızgara sayıları şu şekilde: Gemlik 1.084, Kestel 824, Mudanya 20, Gürsu 3, Nilüfer 1.696, Osmangazi 8.937 ve Yıldırım 993.

Bu sayılar, yerel düzeyde risk skorlaması yapılarak önceliklendirilmiş müdahalelerin sonucunda ortaya çıktı. Çalışma, hem rutin bakım hem de mevsimsel değişimlere hızlı yanıt verebilecek bir organizasyonel yapı üzerine kuruldu.

beklentiler ve vatandaş çağrısı:

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, yapılan çalışmanın mevsimsel etkiler açısından kritik önem taşıdığını vurgulayarak, "Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa’mızı dört mevsim temiz ve güvenli kılmak için kapsamlı incelemeler ve bütüncül planlamalar yaparak hazırlıklarımızı uygulamaya alıyoruz. Bu çerçevede bahar yağmurları öncesinde ekiplerimiz tarafından yapılan bu çalışmalar, su basma ve taşkın gibi risklerin önüne geçilmesine yardımcı oluyor. Çalışmalarda emeği geçen ekiplerimize teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizden de temiz bir Bursa için çevrenin korunmasına azami hassasiyet bekliyoruz"

Yetkililer, vatandaşlardan ızgara ve mazgallara atık bırakılmaması konusunda hassasiyet göstermesini, tıkanmalara yol açan atıkların toplanması ve bildirilmesi gerektiğini belirtiyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SONBAHARDA MEVSİM NORMALLERİNE GÖRE GERÇEKLEŞMESİ ÖNGÖRÜLEN YAĞIŞLAR ÖNCESİ İL GENELİNDE YAĞMUR SUYU IZGARALARINDA KAPSAMLI TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATTI.