Kepez'de etiketleri yanıltan depoda 152 kilogram et ve 20 bidon turşu ele geçirildi

Denetim ve ilk tespit

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, rutin kontroller ve gelen ihbarlar doğrultusunda Yükseliş Mahallesi'nde bir gıda deposuna yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Denetime, belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de katıldı. Yapılan incelemede bazı ürünlerde üretim yeri ve üretim tarihinin bulunmadığı; bazı ürünlerin ise son kullanma tarihinin olmadığı veya kullanım süresinin geçtiği tespit edildi.

Denetimde tespit edilen uygunsuzluklar

Kontroller sırasında üzerinde "salamura asma yaprağı" ibaresi bulunan bidonların içinde aslında turşu olduğu belirlendi. Halk sağlığını olumsuz etkileyebileceği değerlendirilerek, ekiplerce toplam 152 kilogram et ve et ürünü ile 20 bidon turşu ele geçirildi. Söz konusu ürünler, yetkililerin yaptığı incelemeler sonrasında gerekli işlemler uygulanarak bertaraf edildi.

Katılan kurumlar ve uygulanan yaptırımlar

Denetim kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından işletmeye 26 bin 360 TL idari para cezası uygulandı ve Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından işletme mühürlendi. Zabıta ekipleri, son kullanma tarihi bulunmayan veya süresi geçmiş ürünlerin tüketilmesinin sağlık açısından risk oluşturabileceğini belirterek vatandaşları şüpheli durumları belediyelerin zabıta müdürlükleri ile Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirmeye çağırdı.

ANTALYA’NIN KEPEZ İLÇESİNDE BİR GIDA DEPOSUNA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMDE, SON KULLANMA TARİHİ BULUNMAYAN VEYA KULLANIM SÜRESİ GEÇMİŞ 152 KİLOGRAM ET VE ET ÜRÜNÜ İLE 20 BİDON TURŞUYA EL KONULDU. ÜRÜNLER GEREKLİ İŞLEMLERİN ARDINDAN BERTARAF EDİLİRKEN, MÜHÜRLENEN İŞLETMEYE 26 BİN 360 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.