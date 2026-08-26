Belediyenin kendi atölyeleri bütçeye nefes aldırıyor

Gölbaşı’da atölye üretimiyle yerinde müdahale

Gölbaşı Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan atölyeler aracılığıyla pek çok bakım, onarım ve üretim işini dışarıya bağımlı kalmadan yürütüyor. Belediye, 13 atölyede yürütülen çalışmalar sayesinde hem maliyetleri düşürüyor hem de hizmetlerin aksamasını engelliyor.

Atölyeler hangi işleri yapıyor:

Kaynak ve marangoz atölyelerinde saha ihtiyaçlarına göre demir, kaynak ve ahşap işleri gerçekleştirilirken; parklarda ve sosyal alanlarda kullanılan piknik masaları başta olmak üzere kent mobilyalarının bakım, onarım ve yenileme işlemleri yapılıyor. Kaporta atölyesinde belediye araçlarındaki ezik, çürük ve hasarlı bölümler onarılarak araçların daha uzun süre ve verimli kullanılması hedefleniyor.

Makas ve lastik atölyelerinde ise araçların mekanik aksam ve lastik bakımları yapılıyor. Elektrik, elektronik ve sıhhi tesisat atölyeleri, park ve tesislerde oluşan arızalara hızla müdahale ederek su kaçakları, elektrik arızaları ve benzeri teknik sorunların kısa sürede giderilmesine katkı sunuyor.

Tasarruf ve hizmetin hızlanması:

Atölye yapılanması, belediyenin günlük işleyişinde zaman kaybını azaltıyor ve dışarıdan alınacak hizmet maliyetlerini düşürüyor. Bu sayede onarım gerektiren ihtiyaçlar için bekleme süresi kısalıyor ve hizmet sürekliliği güçleniyor. Belediye, operasyonlarını kendi kaynaklarıyla sürdürebilmek için üretim ve bakım kapasitesini artırmaya devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğündeki bu model, hem bütçe yönetiminde esneklik sağlıyor hem de sahada hızlı müdahale imkânı tanıyor. Yerinde onarım ve üretimle belediye araçları ve kamusal donatılar daha etkin kullanılıyor.

Yakup Odabaşı çalışmaların önemine dikkat çekerek, "Bu çalışmalar sayesinde bir yandan belediye bütçemizden önemli ölçüde tasarruf sağlarken, diğer yandan hizmetlerimizin daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesini mümkün kılıyoruz" ifadelerini kullandı. Odabaşı ayrıca tasarrufu hizmetten kısmak olarak değil, kaynakları verimli kullanarak daha fazla hizmet üretmek olarak gördüklerini belirtti.

Belediye yetkilileri, atölye altyapısını ve personel kapasitesini güçlendirmenin ilçeye dönecek faydasını öncelikli hedef olarak tanımlıyor. Bu yaklaşım, kaynakların korunması ve halk hizmetlerinin hızlandırılması açısından sürdürülecek bir strateji olarak öne çıkıyor.

GÖLBAŞI BELEDİYESİ, FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN 13 ATÖLYEDE ARAÇ, EKİPMAN VE KENT MOBİLYALARININ BAKIM VE ONARIMLARINI KENDİ ÖZ KAYNAKLARI VE PERSONELİYLE GERÇEKLEŞTİREREK HEM BELEDİYE BÜTÇESİNDE TASARRUF SAĞLIYOR HEM DE HİZMETLERİN DAHA HIZLI YÜRÜTÜLMESİNE KATKI SUNUYOR.