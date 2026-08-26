Melikgazi'de eski spor tesisi modern antrenman merkezine dönüşüyor

Proje sahada incelendi:

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Yeniköy Mahallesi'nde Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis edilen eski spor tesisindeki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Tesis, altyapı ve antrenman odaklı yeniden düzenlenerek kulübün kullanımına sunulacak.

Çalışmanın kapsamı:

Devam eden proje kapsamında 2 adet sentetik çim saha baştan sona yenilenecek, 780 kişilik yeni bir tribün inşa edilecek, mevcut idari binanın bakım-onarımı yapılacak ve tesisin çevre düzenlemesi tamamlanacak. Yapımın finansmanında Spor Toto kaynaklı bütçe kullanılıyor.

Başkan Palancıoğlu'nun açıklaması:

Palancıoğlu, çalışmalar hakkında şu ifadeleri kullandı: "Uzun yıl Erciyesspor tarafından kullanılmış olan spor tesisimizde yapılan çalışmaları inceledik. Önceki Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Milletvekilimiz Sayın Hulusi Akar’ın, Milletvekilimiz Sayın Baki Ersoy’un, diğer milletvekillerimizin desteği ile buraya Spor Toto’dan bir bütçe tahsis edildi. Bu bütçe kapsamında burada iki tane büyük saha yapılıyor. Erciyes 38 FK’nın sporcuları inşallah artık burada antrenmanlarını yapacak; burada kalacaklar. Tabii bu vesileyle biz de Melikgazi Belediyesi olarak futbola elimizden geldiğince destek vereceğiz. Daha öncesinde Erciyespor’un diğer tesislerinde futbol emektarlarına bir tesis tahsis etmiştik. Antrenörlerimiz orada ağırlanıyordu. Şimdi burası yeni bir mekân olarak Kayseri’ye yakışır şekilde büyük bir tesis olarak ayağa kalkıyor. Kayserispor ile birlikte Erciyes 38 FK’nın ligde başarılı olması için elimizden gelen desteği vereceğiz. Belediye olarak kadın basketbol takımımız var. Şu anda Süper Lig’de mücadele ediyor. Aynı zamanda 1. Lig’de erkek voleybol takımımız var. Dolayısıyla spora vereceğimiz her destek aslında gençlerimizin internetten ve bazı madde bağımlılıklarından uzak durmaları için önemli. U-11-12-13-14 vb. altyapıda bütün gençleri istiyorsak ana takımın başarılı olması gerekiyor ki çocuklar da bir üst takıma çıkma hevesi ve motivasyonu olsun. Zaten Altyapı Sorumlusu Sayın Orhan Ülke Hocam bu işin duayeni, emektarı. Birçok öğrenci yetiştirmiş. İnşallah o da destek verecek. Biz gençlerimizin sporla daha iyi noktalara gelmesi ve başarılı olması için çalışacağız."

Palancıoğlu, belediyenin eğitim yatırımlarına da dikkat çekerek, "Biliyorsunuz Melikgazi Belediyesi olarak Türkiye’de en çok okul yapan belediyeyiz. Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi’ni yaptık şimdi Teknoloji Lisesi’ni ve Dış Ticaret Lisesi’ni yapacağız. Çocuklarımızın iyi eğitimi alması sporda, müzikte, sanatta başarılı olması bizim için çok önemli. Çünkü ailelerin en çok önem verdiği şey çocuklarının geleceği. Kayseri için bu tesis bence çok önemli rol oynayacak. İnşallah gelecekte Kayserispor ile birlikte Erciyes 38 FK’da tekrar 1. Lig’de, Süper Lig’de başarılı olacak diye düşünüyorum. Tüm ekip arkadaşlarımıza, Erciyes 38 Futbol Kulübü (FK) Başkanı Sayın Latif Ersoy ve yönetim kurulu üyelerine, antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Çalışmalardan sonra kulübümüzün kullanımına sunacağımız tesisimiz, hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

Kulüp başkanının değerlendirmesi:

Erciyes 38 Futbol Kulübü Başkanı Latif Ersoy da destek için Palancıoğlu'na teşekkür etti ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu tesisler yapılırken bu kapsamda birkaç defa Mustafa Başkanımızı ziyaret ettik. Bu sayede de nasıl bir çalışma ortamı olduğuna şahitlik ettik. Kendisi çok mükemmeliyetçi bir insan. Bunu da gözlerimizle gördük. Bize de çok yardımcı oluyor; taleplerimizi geri çevirmiyor. Bugün de çalışmaları yerinde görmek istediler, çalışmalardan da memnun kaldılar. Erciyes 38 Futbol Kulübü’nü en yukarıya taşırken altyapımıza çok ciddi önem veriyoruz. Çocuklarımızı, Kayseri’mizin evlatlarını yetiştirerek Türk futboluna hediye edeceğiz, onları spora özendireceğiz. Bunu da Orhan Hocam ve ekibi ile başarabileceğimize inanıyoruz."

Belediye ile kulüp arasındaki bu iş birliği, altyapı çalışmalarını güçlendirerek gençlerin sporla buluşmasını amaçlıyor. Yenilenen tesisin tamamlanmasının ardından Erciyes 38 FK sporcuları antrenmanlarını burada sürdürecek ve tesis kulübün kullanımına tahsis edilecek.

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA PALANCIOĞLU, YENİKÖY MAHALLESİ’NDE YER ALAN VE ERCİYES 38 FUTBOL KULÜBÜ’NE TAHSİS ETTİKLERİ SPOR TESİSİNDEKİ YENİLEME ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ.