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Altyapıdan dostluğa: 2. spor okulları olimpiyatları Konya'da başladı

Konya Büyükşehir'in 28 ilçesinden gelen 1.500'ün üzerinde genç sporcu, 11 branşta üç gün sürecek olimpiyatta yarışacak, dostluk ve centilmenlik öne çıkacak.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 11:13

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Altyapıdan dostluğa: 2. spor okulları olimpiyatları Konya'da başladı

Konya'da sporla büyüyen buluşma:

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez dışındaki 28 ilçede yürütülen Yaz Spor Okulları kapsamında düzenlenen 2. Spor Okulları Olimpiyatları, Selçuk Üniversitesi Futbol Sahası'nda büyük bir coşkuyla açıldı. Organizasyon, ilçelerden gelen genç sporcuların bir araya gelmesini sağlarken, centilmenlik, kardeşlik ve sporun yaygınlaşması mesajlarını öne çıkardı.

Açılış konuşmaları ve mesajlar:

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, törende yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve gençlik teşkilatlarının iş birliğine vurgu yaparak çocukların ve gençlerin sporla buluşması için yürütülen çalışmalara teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise gençlerle bir arada olmanın mutluluğunu dile getirerek, 28 ilçeden buraya taşınan heyecan ve enerjinin şehre değer kattığını ifade etti. Altay, katılımcılara seslenirken, sahada mücadele ederken dostluğu ve kardeşliği koruma çağrısında bulundu ve "kurulan dostlukların bütün madalyalardan daha değerli olacağını" vurguladı.

Program, katılımcı sayısı ve branşlar:

Olimpiyatlar üç gün sürecek ve atletizmden badmintona, basketboldan futbola, bocceden darta, masa tenisinden geleneksel ve modern okçuluğa, voleyboldan yüzmeye kadar 11 farklı branşta müsabakalara ev sahipliği yapacak. Konya genelindeki spor okullarından eğitim alan toplam 12.180 öğrencinin arasından seçilen 1.500'ün üzerinde sporcu, ilçelerini temsil etmek üzere kıyasıya mücadele edecek.

Başkan Altay, çocukların nerede yaşarsa yaşasın spora ulaşabilmesinin, yeteneklerini keşfetmesinin ve kendilerini geliştirmelerinin önemine işaret ederek Büyükşehir Belediyespor, Spor Okulları, Parkur Konya, Bilgehane, Lise Medeniyet Akademileri ve amatör kulüplere verilen desteği hatırlattı. Altay sözlerini, gençlere başarı dilekleriyle ve organizasyona emek verenlere teşekkür ederek tamamladı.

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan da konuşmasında, Büyükşehir çalışmalarının Konya'nın tüm ilçelerini kapsadığını belirtti ve gençlere yönelik tesis ve eğitim desteğini öne çıkararak organizasyonun önemini vurguladı.

Tören ve beklentiler:

Tören, davul ve ışık gösterisi ile sporcu kafilelerinin geçişinin ardından tamamlandı. Başkan Altay ve protokol, açılışın ardından üç gün sürecek müsabakaların startını verdi. Organizasyon yetkilileri, olimpiyatların sadece derece ve madalya odağı olmaktan ziyade, gençler arasında yeni bağlar kurulmasına ve spor kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunmasını hedeflediklerini belirtiyor.

Konya genelinde düzenlenen bu tür etkinliklerin, amatör sporun güçlenmesine ve gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimine doğrudan katkı sağlaması bekleniyor. Katılımcılara iyi yarışlar ve dostluk içinde bir etkinlik temenni edildi.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN MERKEZ DIŞINDAKİ 28 İLÇEDE HAYATA GEÇİRDİĞİ YAZ SPOR OKULLARI’NA...

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN MERKEZ DIŞINDAKİ 28 İLÇEDE HAYATA GEÇİRDİĞİ YAZ SPOR OKULLARI’NA KATILAN ÖĞRENCİLER İÇİN DÜZENLENEN "2. SPOR OKULLARI OLİMPİYATLARI" BAŞLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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