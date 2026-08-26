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İstanbul'da TikTok tuzağı: yabancı kadınları zorla çalıştıran şebeke çökertildi

İstanbul'da TikTok yayınlarıyla getirilen kadınların pasaportlarına el koyup zorla çalıştıran şebeke çökertildi; 4 gözaltı, 14 mağdur kurtarıldı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 11:53

GÜNCELLEME: 26 Ağustos 2026 - 12:04

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İstanbul'da TikTok tuzağı: yabancı kadınları zorla çalıştıran şebeke çökertildi

İstanbul'da insan ticareti ağı çöktü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, yabancı uyruklu kadınları Türkiye'ye getirip Bakırköy Osmaniye Mahallesi'ndeki bir ikamette zorla alıkoyarak usulsüz çalıştıran bir şebeke tespit edildi.

Operasyon ve kurtarma:

Yapılan izleme ve gözetleme çalışmaları sonucunda adrese sık sık çok sayıda yabancı uyruklu kadının giriş çıkış yaptığı belirlendi. İncelemelerde, TikTok adlı sosyal medya platformunda gerçekleştirilen canlı yayınlar aracılığıyla yasal kalış hakkı olmayan kadınların belirlenen iletişim kanallarına yönlendirildiği tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda Y.B., H.D., A.D. ve O.R. isimli dört şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sırasında ikametin balkon kısmından çevredeki dairelere geçerek kaçmaya çalışan, toplam 14 kadın kurtarıldı; bunların 7'sinin yasal kalış hakkı bulunduğu, 7'sinin bulunmadığı belirtildi. Kurtarılan kadınlar emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Deliller ve soruşturmanın seyri:

Baskın sırasında yapılan aramalarda 17 cep telefonu, 1 tablet ve kadınların uyruk ile pasaport bilgilerini içeren çok sayıda defter ele geçirildi. Ekiplerin ön incelemeleri, suç ağının Afrika ve Orta Asya kaynaklı kadınları sosyal medya üzerinden yönlendirerek Türkiye'ye getirdiğini ve bu yöntemle haksız kazanç, dolandırıcılık ve insan ticareti suçları işlediğini ortaya koydu.

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, şebekeye yönelik tahkikat işlemlerinin çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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