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Selçuk İnan: hakemlere güveniyoruz, Konya'dan üç puanla dönmeyi hedefliyoruz

Kocaelispor teknik direktörü Selçuk İnan, hakemlere güvendiklerini, Konya deplasmanından üç puanla dönmeyi ve bir transferin kısa sürede sonuçlanabileceğini söyledi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 11:56

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Selçuk İnan: hakemlere güveniyoruz, Konya'dan üç puanla dönmeyi hedefliyoruz

Selçuk İnan'ın değerlendirmesi:

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Konyaspor maçı öncesi Körfez Brunga Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Teknik Direktör Selçuk İnan, geride kalan performansı, deplasman hedeflerini, hakem tartışmalarını ve transfer gündemini değerlendirdi.

konya maçı hazırlıkları:

İnan, Konyaspor deplasmanının zorluklarına işaret ederek takımın maça kısa sürede hazırlanacağını belirtti. "Güzel bir haftaydı bizim için. Onun tabii coşkusunu yaşadık ama bugün itibariyle artık Konyaspor mücadelesi için çalışmalarımıza başladık," dedi. Teknik adam, takımın birbirini tanımaya başladığını ve oyuncuların ne istendiğini bildiğini vurguladı. Gün sayısının sınırlı olmasına rağmen, takımın sahada en iyi mücadeleyi gösterip üç puanı almak istediğini sözlerine ekledi.

Hazırlık sürecine dair İnan, taktik disiplin ve fiziksel hazırlığın öne çıktığını aktardı; maç temposuna yönelik kısa süreli çalışmaların ve oyuncu rotasyonunun kritik olduğunu belirtti. Yönetimle sürdürülen iletişim ve sahadaki uyumun, zorlu deplasmanda alınacak sonuca doğrudan etki edeceği mesajını verdi.

hakemler ve transfer gündemi:

Hakem tartışmalarına da değinen Selçuk İnan, lig başında artan gerginliklere rağmen hakemlere güven duyduklarını söyledi: "İnsanlar, takımlar, camialar şikayet ediyor. Sıkıntı yaşayan, biz de bunun sıkıntısını fazlasıyla yaşadık. Ancak ne olursa olsun hakemlere güveniyoruz. Hakkaniyetli olacaklarına inanıyoruz." İnan, maçın adil koşullarda geçmesini ve iyi mücadele edenin kazanmasını umduklarını belirtti.

Transferlerle ilgili olarak ise teknik direktör, görüşme halinde oldukları bir oyuncunun çok yakın olduğunu ifade etti: "Belki bugün belki yarın bitebilir, onu bekliyoruz. Eğer o oyuncu biterse muhtemelen Konya maçında aramızda olabilir." İnan, transferin sonuçlanmasının takımın kadro derinliğine katkı yapacağını ve maç planlarında alternatifler sunacağını söyledi.

Sonuç olarak, Kocaelispor cephesinde öncelik sahada mücadele ve puan hedefi olurken, yönetimle birlikte yürütülen transfer çalışmaları ve hakem kararlarına yönelik umutlı tutum ön plana çıkıyor. Teknik ekip, Konya deplasmanından olumlu bir sonuçla dönmeyi amaçlıyor ve ligdeki dengelerin henüz oluşmakta olduğu vurgulanıyor.

TEKNİK DİREKTÖR SELÇUK İNAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

TEKNİK DİREKTÖR SELÇUK İNAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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