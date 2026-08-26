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Köklerinden güç alan Türkiye insanlık değerlerinin sancaktarlığını sürdürüyor

Bakan Mehmet Fatih Kacır, Ahlat ziyaretinde Türkiye'nin köklerinden aldığı güçle insanlık değerlerinin sancaktarlığını en güçlü şekilde sürdürdüğünü vurguladı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 11:50

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Köklerinden güç alan Türkiye insanlık değerlerinin sancaktarlığını sürdürüyor

ziyaretin tarihi ve sembolik boyutu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Ahlat'taki programında Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret ederek ecdadı rahmetle yad etti. Kacır, bu toprakların Anadolu'nun fetih üssü ve İslam'ın kubbesi olarak anıldığını belirtti.

Selçuklu Kabristanı'ndaki anma töreni kapsamında Bakan Kacır, bölgenin asırlardır vatan uğruna verilen mücadelenin, fedakarlığın ve milletin köklü devlet geleneğinin izlerini taşıdığını kaydetti. Kacır, Büyük Türkiye, köklerinden aldığı güçle şimdi yeniden tarih sahnesinde ifadelerine yer verdi.

kabine toplantısı ve şehit aileleriyle buluşma:

Kacır ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısına değindi ve toplantı sonrasında şehit yakınlarıyla bir araya geldiklerini aktardı. Ziyaretin, milli hafıza ve birlik mesajı taşıdığı öne çıktı.

Bakanın sözleriyle, Türk milleti geçmişten aldığı kökle bugün de insanlık değerlerinin sancaktarlığını en kuvvetli şekilde icra ediyor ifadesiyle özetlendi; Ahlat'ın milletin tarihten aldığı güçle geleceğe yürüyüşünün simgelerinden biri olduğuna dikkat çekildi.

KACIR, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN BAŞKANLIĞINDA KABİNE TOPLANTISININ...

KACIR, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN BAŞKANLIĞINDA KABİNE TOPLANTISININ GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNİ BELİRTEREK TÜRK MİLLETİNİN GEÇMİŞTE OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE DEĞERLERİNİN SANCAKTARLIĞINI İCRA ETTİĞİNİ İFADE ETTİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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