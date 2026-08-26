Turgutlu Belediyespor taraftara yeni bir deneyim sunuyor: Kasaba Fan Kart ve Kasaba Store ile bağ güçlendirilecek

Yeni sezon stratejisi ve projelerin amacı:

Turgutlu Belediyespor, yeni sezon öncesi yalnızca sahadaki performansı değil, taraftarlarla kurulan bağı da güçlendirmeye odaklandı. Kulüp, Kadın Basketbol Takımı ile Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Kadın Voleybol Takımı ile TVF Kadınlar 2. Ligi’nde kentimizi temsil edecekleri sezona hazırlanırken, taraftar odaklı iki ana proje olan Kasaba Fan Kart ve Kasaba Storeu hayata geçiriyor. Amaç, kulübün renklerini kent genelinde görünür kılmak ve taraftara düzenli avantajlar sağlamak.

Kasaba Fan Kart paketleri:

Kasaba Fan Kart dört farklı paket şeklinde satışa sunuldu. Paket ücretleri şu şekilde belirlenmiş: Bireysel Kart 1.500 TL, İkili Kart 2.700 TL, 3 kişilik Çekirdek Aile Paketi 3.750 TL ve 4 kişilik Geniş Aile Paketi 4.400 TL. Kart sahiplerinin, Kadın Basketbol ve Kadın Voleybol takımlarının Yıldırım Beyazıt Spor Salonu’nda oynayacağı iç saha karşılaşmalarına sezon boyunca giriş hakları kartlara otomatik tanımlanacak.

Ayrıca Kasaba Fan Kart sahipleri, Turgutlu Belediyesi hizmetlerinden avantajlı faydalanacak. Ekrem Gürel Kültür Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi ve Mimar Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi’nde düzenlenen kurs ve faaliyetlerde %20, Kasaba Store alışverişlerinde ise %10 indirim uygulanacak. VIP koltuk sahipleri de ayrıca başvuru yapmadan bu avantajlardan yararlanabilecek. Başvurular Turgutlu Belediyesi, Ekrem Gürel Kültür Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi ve Mimar Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi’nden yapılabiliyor; başvuru sırasında bir adet biyometrik veya vesikalık fotoğraf yeterli kabul ediliyor.

Kasaba Store ve satış ağının yapısı:

Projenin diğer ayağı olan Kasaba Store ile kulübün forma ve taraftar ürünleri kent genelinde satışa çıkarılacak. Forma, tişört, kapüşonlu kazak, mont, eşofman, şort, atkı, şapka ve farklı taraftar ürünleri KSB45 markası altında satışta olacak. Resmi maç formalarında ve antrenman ürünlerinde Turgutlu Belediyesi logosu ile kulüp sponsorlarının logoları yer almaya devam edecek.

Kasaba Store yalnızca sabit bir mağaza ile sınırlı kalmayacak; maç günlerinde, etkinliklerde ve kentin farklı noktalarında taraftarla buluşacak bir mobil satış aracı hizmet verecek. Bu yapı, ürünlerin tribün dışına taşınmasını ve kent genelinde kulüp görünürlüğünün artmasını hedefliyor.

VIP koltuklar:

Yıldırım Beyazıt Spor Salonu’nun 2 bin 500 kişilik kapasitesinde 50 VIP koltuk satışa çıkarıldı. VIP koltuk fiyatları; bir koltuk için 100 bin TL, iki koltuk için 150 bin TL ve üç koltuk için 200 bin TL olarak belirlendi. VIP satışından elde edilecek gelir, Turgutlu Belediyespor’un yeni sezon faaliyetlerine katkı sağlayacak. Uygulamanın, salon maçlarının genel halka ücretsiz izlenebilmesi hedefini de zedelememesi amaçlanıyor.

Tanıtım toplantısı ve proje hedefleri:

Projeler için düzenlenen tanıtım toplantısına Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, Yönetim Kurulu Üyesi ve İmar ve Şehircilik Müdürü Hale Bozdemir ile Asbaşkan Emrah Kanık katıldı. Toplantıda, Turgutlu Belediyesi daire müdürleri ve takımların teknik heyetlerine projelerin işleyişi hakkında bilgi verildi.

Başkan Çetin Akın, yeni sezonun önemine değinerek takımların liglerdeki temsilinin altını çizdi ve projelerin amacını şöyle özetledi: Kadın Basketbol Takımıyla Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde, Kadın Voleybol Takımıyla TVF Kadınlar 2. Ligi’nde kentimizi temsil edeceğimiz önemli bir sezona hazırlandıklarını; bir taraftan sportif başarı için çalışılırken diğer taraftan kulübü taraftarlarla daha güçlü buluşturacak projeler hayata geçirildiğini belirtti. Akın, Kasaba Fan Kart ve Kasaba Store ile yeni bir taraftar deneyimi kazandırmayı, taraftar desteğiyle Turgutlu’nun spor kültürünü birlikte büyütmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Bu adımlar, hem maç günlerinde stat atmosferini hem de günlük yaşamdaki kulüp görünürlüğünü artırmayı amaçlıyor. Kasaba Fan Kart ve Kasaba Store uygulamaları sezon boyunca taraftar katılımını, mağaza satışlarını ve sunduğu avantajlarla kulübün sürdürülebilir gelir kaynaklarını desteklemeyi hedefliyor.

KASABA FAN KART VE KASABA STORE PROJELERİ İÇİN TANITIM TOPLANTISI DÜZENLENDİ. TOPLANTIYA TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANI ÇETİN AKIN (SOLDAN 2.), TURGUTLU BELEDİYESPOR BAŞKANI VE BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HÜSEYİN MALİZ (SAĞDAN 2.), TURGUTLU BELEDİYESPOR YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ HALE BOZDEMİR (SAĞDAN 1.) İLE TURGUTLU BELEDİYESPOR ASBAŞKANI EMRAH KANIK (SOLDAN 1.) KATILDI.