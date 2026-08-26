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Beşiktaş rövanş öncesi son provasını Nevzat Demir'de tamamladı

Beşiktaş, Vincenzo Italiano yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanla Kauno Zalgiris rövanşına hazır; kafile 15.15'te yola çıkıyor.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 11:47

GÜNCELLEME: 26 Ağustos 2026 - 12:03

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Beşiktaş rövanş öncesi son provasını Nevzat Demir'de tamamladı

Beşiktaş rövanş öncesi son provasını Nevzat Demir'de tamamladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Litvanya ekibi Kauno Zalgiris ile oynayacağı maça son hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen çalışma, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapıldı.

antrenmanda öne çıkanlar:

İdman, ilk 15 dakikası basına açık olmak üzere ısınma çalışmalarıyla başladı. Siyah-beyazlı oyuncular, basına açık bölümün ardından topla beraber teknik ve pas organizasyonlarına odaklanan çalışmalar yürüttü. İdmanın kapalı kalan bölümünde ise ekip, maç taktiği üzerinde detaylı bir şekilde durdu.

kafile hareketi:

Beşiktaş kafilesi saat 15.15'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Litvanya'ya gidecek ve rövanş maçına oradan hazırlanacak.

BEŞİKTAŞ, UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU RÖVANŞINDA LİTVANYA EKİBİ KAUNO ZALGİRİS İLE OYNAYACAĞI...

BEŞİKTAŞ, UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU RÖVANŞINDA LİTVANYA EKİBİ KAUNO ZALGİRİS İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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