Beşiktaş rövanş öncesi son provasını Nevzat Demir'de tamamladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Litvanya ekibi Kauno Zalgiris ile oynayacağı maça son hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen çalışma, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapıldı.

antrenmanda öne çıkanlar:

İdman, ilk 15 dakikası basına açık olmak üzere ısınma çalışmalarıyla başladı. Siyah-beyazlı oyuncular, basına açık bölümün ardından topla beraber teknik ve pas organizasyonlarına odaklanan çalışmalar yürüttü. İdmanın kapalı kalan bölümünde ise ekip, maç taktiği üzerinde detaylı bir şekilde durdu.

kafile hareketi:

Beşiktaş kafilesi saat 15.15'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Litvanya'ya gidecek ve rövanş maçına oradan hazırlanacak.

BEŞİKTAŞ, UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU RÖVANŞINDA LİTVANYA EKİBİ KAUNO ZALGİRİS İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI