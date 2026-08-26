Rövanş gecesi: UEFA Avrupa Ligi play-off turunda son 12 belirlenecek

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rövanşlar

Yarın oynanacak rövanş maçlarıyla lig aşamasında mücadele edecek son 12 takım belirlenecek. Eleme turunun ikinci ayağında takımlar, ilk maçtaki avantaj veya dezavantajı tersine çevirmek için sahaya çıkacak.

Beşiktaş ve Trabzonspor'un durumu:

Beşiktaş, ilk maçta aldığı 3-0lık skorla avantajlı durumda ve rövanş için Litvanya'da Kauno Zalgiris'e konuk olacak. Bordo-mavililer ise geçen haftaki ilk maçı 1-0 kaybettiği için Ferencvaros deplasmanından turu geçmek amacıyla galibiyete ihtiyaç duyuyor.

Rövanş programı:

19.00 Ararat-Armenia - Universitatea Craiova

19.00 Iberia 1999 - Jagiellonia Bialystok

20.00 Kauno Zalgiris - Beşiktaş

20.00 Lilleström - Egnatia

20.00 Omonia Nicosia - St. Truidense

20.00 Salzburg - Mjallby

20.00 Viktoria Plzen - Kızılyıldız

21.00 Aarhus - Benfica

21.00 CSKA Sofia - OFI

21.00 Thun - Lech Poznan

21.30 Anderlecht - Kairat

21.30 Ferencvaros - Trabzonspor

Bu maçların galipleri UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında yer alacak; yarınki sonuçlar sezonun erken döneminde önemli dengeleri belirleyecek.

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURUNDA RÖVANŞ KARŞILAŞMALARI YARIN OYNANACAK. (ARŞİV)