hastaneye yeni cihaz alındı:

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi, göz hastalıkları kliniğinin hizmet kapasitesini artırmak amacıyla yeni bir lazer cihazı temin etti. Hastane tarafından yapılan açıklamada cihazın hasta bakımına katkı sağlayacağı vurgulandı.

cihazın tıbbi kullanım alanları:

Açıklamada, yüksek teknolojiye sahip YAG lazer cihazının özellikle katarakt ameliyatı sonrasında gelişebilen görme bulanıklığının giderilmesinde ve bazı türlerde göz tansiyonu (glokom) tedavisinde kullanıldığı belirtildi. Bu uygulamalar, klinikte ameliyat sonrası takibin ve ayaktan girişimlerin etkinliğini artırıyor.

sağlık hizmetlerinde yapılan güçlendirme:

Hastane yetkilileri, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda vatandaş odaklı ve nitelikli sağlık hizmeti sunma hedefiyle tıbbi donanımı güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti. Bu adımın, il düzeyinde göz sağlığı hizmetlerinin erişilebilirliğine olumlu katkı sağlayacağı kaydedildi.

AMASYA ÜNİVERSİTESİ SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NE GÖZ HASTALIKLARI KLİNİĞİNİN HİZMET KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA LAZER CİHAZI ALINDI.