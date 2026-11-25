görüşme detayları:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin ve beraberindeki heyeti bakanlıkta kabul etti.

görüşmenin odağı:

Memişoğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin ve sağlık alanında hayata geçirilebilecek ortak çalışmaların ele alındığını belirtti. Açıklamada, tarafların özellikle bilgi ve tecrübe paylaşımı konularında görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

karşılıklı değerlendirme ve teşekkür:

Bakan Memişoğlu, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımının sağlık alanında yeni imkanların önünü açacağına inandığını vurguladı ve Jiang Xuebin ile beraberindeki heyete nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU, ÇİN HALK CUMHURİYETİ'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ JİANG XUEBİN VE BERABERİNDEKİ HEYETİ BAKANLIKTA KABUL ETTİ.