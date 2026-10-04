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Amasya'da arkadan çarpma sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi

Amasya Hızırpaşa Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobil kamyonete arkadan çarptı; sürücü yaralandı, iki araç pert oldu ve kamyonette maddi hasar meydana geldi.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 03:27

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Amasya'da arkadan çarpma sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi

Amasya'da arkadan çarpma sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi

Amasya Hızırpaşa Mahallesi civarında sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, arkadan çarparak hurdaya döndü. Olayda araçlarda büyük çapta hasar oluşurken, otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, Onurcan K.nın (26) kullandığı 05 AS 772 plakalı Volkswagen marka otomobil, Hızırpaşa Mahallesi civarında seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki 05 AEJ 712 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç yaklaşık 10 metre sürüklendi.

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı; yapılan ilk değerlendirmede sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hurdaya dönen otomobil, olay yerindeki çalışmanın ardından kamyonetten vinç yardımıyla ayrıldı.

Kamyonet sürücüsünün ifadesi ve soruşturma:

Nakliyecilik yaparak ailesinin geçimini sağlayan kamyonet sürücüsü Dursun Bal, evinde istirahat ederken kazayı duyar duymaz olay yerine geldiğini söyledi. Bal, "Aracı ilk park etmeye düşündüğüm yerde kaza olur diye karşı tarafa almıştım. Ancak kaza gelip kamyonetimi burada buldu. İki araba da pert oldu. Otomobil çok hızlı olmasaydı araçları bu hale getiremezdi" diye konuştu.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı; olay yerinde yapılan tespitler ve ifadeler doğrultusunda soruşturma sürüyor.

AMASYA’DA SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNÜ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL, KAMYONETE ARKADAN ÇARPTI. HURDAYA DÖNEN...

AMASYA’DA SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNÜ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL, KAMYONETE ARKADAN ÇARPTI. HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI. KAMYONETTE DE BÜYÜK ÇAPTA MADDİ HASAR OLUŞTU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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