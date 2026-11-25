Amasya'da ev duvarına çarpan otomobil mahalleyi deprem zannettirdi

Amasya'nın Helvacı Mahallesi'nde seyir halindeyken kontrolden çıkan bir otomobil, yaklaşık 50 metre sürüklenip Bülbül ailesine ait evin duvarına çarparak durdu. Araç ters dönerken içindeki beş kişi çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

kaza ve müdahale:

Kazada sürücü Semih K. idaresindeki 05 DA 332 plakalı Fiat Tempra marka otomobil, Tugay kavşağı civarında kontrolden çıktı. Araç yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra evin duvarına çarparak durdu ve ters döndü. Olayın bildirilmesi üzerine polis, acil sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile araç içindekiler O.Ö., F.G., T.Ö. ve F.Y. ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yapılan kontrollerde yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Hasar gören otomobil vinç yardımıyla olay yerinden çıkarıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

mahalle sakinlerinin anlattıkları:

Mahalle muhtarı Ahmet Köseoğlu, evin duvarına çarpan otomobildeki 5 kişinin yaralandığını ve hastaneye kaldırıldıklarını belirtti; 'Evdeki yaşlı Metin amcamız biraz korkmuş' dedi. Diğer bir mahalle sakini Harun Kodek ise, 'Otomobil binaya vurunca ev sahipleri deprem oluyor sanmış' ifadelerini kullandı.

Olay yerinde yapılan müdahale ve yürütülen soruşturma sonrası bölgedeki güvenlik ve konforun sağlanmasına yönelik adımlar atıldı; kazayla ilgili işlemler devam ediyor.

AMASYA’DA SEYİR HALİNDEYKEN KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL EVİN DUVARINA ÇARPARAK DURABİLDİ. KAZADA TERS DÖNEN OTOMOBİLİN İÇİNDEKİ 5 KİŞİ YARALANDI. EVSAHİPLERİ İSE ÇIKAN GÜRÜLTÜYÜ DEPREM SANDI.