Kaza anı ve araç hasarı:

Kaza, akşam saatlerinde Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Zafer Mahallesi İzmir Bulvarı yakınlarındaki Bakırlı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 20 B 6025 plakalı otomobili kullanan 22 yaşındaki Hasan Ali Güzel, kavşağa yaklaşırken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı ve direksiyon hakimiyetini yitirdi.

Savrulan otomobil orta refüjde bulunan onlarca yıllık bir palmiye ağacına çarparak ağacı ortasından ikiye böldü. Ardından yolda seyir halinde olan iki araca daha çarpan araç, demir bariyerlere çarparak hurda yığınına döndü. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin motor bloğu metrelerce ileri fırladı ve araç parçaları geniş bir alana yayıldı; olay yerinde savaş alanını andıran görüntüler oluştu.

Sağlık müdahalesi ve adli süreç:

Kazada ağır yaralanan sürücüye olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye sevk etti. Tüm çabalara rağmen Hasan Ali Güzel kurtarılamadı ve cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet savcılığı ve trafik ekipleri tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Güvenlik önlemleri ve trafik etkisi:

Kazanın ardından bölge güvenlik güçleri çevrede önlemler aldı, trafik kontrollü şekilde yönlendirildi. Bakırlı Kavşağı ve refüjde oluşan hasarın tespitine yönelik ekiplerin çalışmaları sürüyor; yetkililer kazanın kesin nedenini belirlemek için incelemelerini sürdürüyor.

DENİZLİ’NİN MERKEZEFENDİ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ORTA REFÜJDEKİ ONLARCA YILLIK PALMİYE AĞACINI İKİYE BÖLDÜKTEN SONRA İKİ ARACA DAHA ÇARPTI. MOTORU YERİNDEN FIRLAYARAK HURDA YIĞININA DÖNEN OTOMOBİLİN GENÇ SÜRÜCÜSÜ KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.