Pülümür'de akşam yağışı kara dönüştü:

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, bin 900 rakımlı Cankurtaran Geçidi çevresinde kara dönüştü. Meteorolojinin yüksek kesimler için yaptığı kar uyarısı, bölgedeki yerel koşullarda etkisini gösterdi.

meteorolojik uyarı ve ulaşım önerileri:

Yetkililer, yağışın özellikle geçit ve yüksek rakımlı bölgelerde ulaşımı olumsuz etkileyebileceğini belirterek sürücülere kış lastiği ve zincir olmadan yola çıkmamaları uyarısında bulundu. Havadaki değişimin sabah saatlerine kadar sürebileceği ihtimaline karşı dikkatli olunması istendi.

karla mücadele çalışmaları:

İl Özel İdaresi ve karayolları ekipleri, geçitte ulaşımın aksamasını önlemek için bölgedeki çalışmalara başladı. Ekipler, yol güvenliği ile ilgili tedbirleri alırken sürücülerden de ikazlara uymaları ve gerekli önlemleri almaları istendi.

TUNCELİ PÜLÜMÜR’DE KAR YAĞIŞI