Amasya'da okullar yeniden doldu: 51 bin 231 öğrenci eğitim yılına başladı

Amasya'da yeni eğitim yılı açılışı

Sabah saatlerinde kent genelindeki okullara gelen öğrenciler, yaz tatilinin ardından sınıflardaki yerlerini alarak 2026-2027 eğitim-öğretim dönemine başladı. Okullarda eğitim faaliyetleri, planlandığı gibi ders ziliyle birlikte başladı.

okulların ilk günü:

Sınıflarda heyecan ve hazırlıklar görülürken, kent genelinde toplam 51 bin 231 öğrenci yeni dönemin ilk dersini dinledi. Öğrenciler sabah saatlerinden itibaren okullara gelirken öğretmenler ve idareciler de karşılama ve yönlendirme görevlerini yerine getirdi.

vali ve eğitim yetkililerinin mesajı:

Amasya Valisi Önder Bakan, Bahçeleriçi Şehit Recep Gülen İlkokulu'nda düzenlenen törene katılarak öğrencilerle buluştu ve ilk ders zilini çaldı. Bakan, "2026-2027 yeni eğitim-öğretim döneminin sevgili öğrencilerimiz başta olmak üzere öğretmenlerimize, idarecilerimize, velilerimize ve tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle öğrencilerimizi öğretmenlerimize emanet ediyor, birinci sınıfla eğitim hayatlarına başlayan yavrularımıza ve tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu ise il genelinde 51 bin 231 öğrencinin ders başı yaptığını bildirdi.

Yeni dönemde okullarda hem eğitim-öğretim faaliyetleri hem de rehberlik çalışmaları ön planda olacak. Veliler, öğretmenler ve idareciler iş birliğinin önemine vurgu yaptı ve öğrencilere başarı dileklerini iletti.

AMASYA’DA 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE 51 BİN 231 ÖĞRENCİ DERS BAŞI YAPTI. YAZ TATİLİNİN ARDINDAN ÖĞRENCİLER, SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN OKULLARINA GELEREK YENİ EĞİTİM DÖNEMİNE BAŞLADI. KENT GENELİNDEKİ OKULLARDA ÖĞRENCİLERİN SINIFLARDAKİ YERLERİNİ ALMASIYLA BİRLİKTE EĞİTİM - ÖĞRETİM FAALİYETLERİ DE BAŞLADI.