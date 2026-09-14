Bursa'da yeni eğitim yılı coşkusu: Gazze'yi özleyen bir öğrencinin sözü törene damga vurdu

Bursa'da ders zili çaldı

Türkiye genelinde 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çalarken Bursa'da da yeni dönem Endez İlkokulu'ndaki İlköğretim Haftası programıyla açıldı. Programa Vali Erol Ayyıldız, Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Mustafa Bakçepınar, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, milletvekilleri, İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Kent genelinde bu yıl öğretime başlayanların sayıları da dikkat çekti.

rakamlar ve kapsam:

Bursa genelinde 2 bin 71 okulda toplam 598 bin 863 öğrenci eğitimine devam edecek ve kentte 40 bin 699 öğretmen görev yapacak. Açılış konuşmasında Vali Erol Ayyıldız, İlköğretim Haftası'nın yalnızca bir yılbaşı değil, çocukların geleceğine ve ülkenin yarınlarına duyulan inancın ifadesi olduğunu vurguladı. Ayyıldız, eğitimin okulda, ailede ve toplumda şekillendiğini belirterek eğitim yatırımlarının Türkiye'nin geleceğine yapılan en değerli yatırım olduğunu ifade etti.

eğitimde merhamet ve dayanışma mesajı:

İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer konuşmasında, bölgede yaşanan insani dramların çocukların eğitim hakkını etkilediğini hatırlattı ve merhamet ile kardeşlik duygularına dikkati çekti. Çokgezer, eğitimin yalnızca akademik bilgi değil, insani değerleri de kazandıran bir süreç olduğunu belirterek okul, aile ve toplum iş birliğinin önemini vurguladı.

esil keşta'nın duygulandıran anlatımı:

Filistin'den 2024 yılında Türkiye'ye gelen ortaokul öğrencisi Esil Keşta ise sahnede duygulu anlar yaşattı. Esil, Ben Filistinli bir çocuğum. Bugün ben de sizler gibi okula geldim. Çantam sırtımda, desteklerimde. Defterlerim önümde, öğretmenim karşımda. Burada okuyabiliyor, derslerime girebiliyor ve arkadaşlarımla aynı sıraları paylaşabiliyorum. Bunun için çok mutluyum sözleriyle başladı ve Gazze'de bıraktığı sınıfını, sırasını, öğretmenini ve arkadaşlarını özlediğini anlattı. Esil, burada yeni arkadaşlar edindiğini ancak kalbinin bir parçasının hala Filistin'deki okul sıralarında olduğunu belirterek tüm çocukların kendi ülkelerinde ve okullarında olmasını dilediğini ifade etti.

Programda ayrıca diğer öğrencilerden Eymen Kılıç de konuştu ve dünyanın her yerindeki çocukların eğitim hakkına erişmesinin önemine dikkat çekti; Gazze'deki çocukların da okula, kitaplarına ve gülüşlerine kavuşmasını dilediğini söyledi.

törenin sonu ve ilk ders zili:

Açılış programında öğrencilerin sunduğu halk oyunları gösterileri büyük beğeni topladı. Okulu eğitime kazandıran hayırsever Bülent Endez'e plaket takdim edildi ve ilk ders zili çalındıktan sonra öğrenciler sınıflarına geçti. Tören, hem Bursa'daki yeni eğitim yılının başlangıcını hem de eğitimde empati ve dayanışma mesajlarının örtüştüğü duygusal anları birlikte yaşattı.

BURSA'DA YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI. 2 BİN 71 OKULDA 598 BİN 863 ÖĞRENCİ VE 40 BİN 699 ÖĞRETMEN DERS BAŞI YAPARKEN, BURSA'DAKİ İLKÖĞRETİM HAFTASI PROGRAMINDA KONUŞAN 2024 YILINDA TÜRKİYE'YE GELEN FİLİSTİNLİ ÖĞRENCİ ESİL KEŞTA'NIN, GAZZE'DE BIRAKTIĞI OKULUNA VE ARKADAŞLARINA DUYDUĞU ÖZLEMİ ANLATMASI DUYGU DOLU ANLAR YAŞATTI.