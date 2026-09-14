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İzmir derbisinde hazırlık rüzgarı: Karşıyaka ile Aliağa Petkimspor kozlarını paylaşacak

Karşıyaka ile Aliağa Petkimspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 17.00'de taraftara kapalı maçta buluşacak.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 14:01

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EDİTÖR: Kerem Güneş

İzmir derbisinde hazırlık rüzgarı: Karşıyaka ile Aliağa Petkimspor kozlarını paylaşacak

Hazırlık maçı İzmir'de başlıyor

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Karşıyaka ile Aliağa Petkimspor, yarın İzmir'de kozlarını paylaşacak. Mücadele, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak ve karşılaşma 17.00'de başlayacak.

Karşılaşma, organizasyon tarafından taraftara kapalı olarak gerçekleştirilecek. İki İzmir ekibi hazırlık döneminde form yakalamaya çalışırken, teknik ekipler için de oyuncu değerlendirme fırsatı sunacak.

Maç bilgileri:

Karşılaşma yeri ve saati: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu, saat 17.00. Karşılaşma seyirci alınmadan yapılacak; bu durum, takımların saha içi düzen ve oyuncu kullanımına odaklanmasına olanak tanıyacak.

Her iki takımın son durumu:

Karşıyaka, 12 Eylül Cumartesi günü sezonun ilk hazırlık maçında Mersin Spor'a İzmir'de 79-73 yenilmişti. Bu maç, oyuncu rotasyonları ve yeni düzenin test edildiği bir sınav olarak kayıtlara geçti.

Aliağa Petkimspor ise ev sahipliğini yaptığı Ege Cup 2026'da çıktığı iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Orhun Ene ve öğrencileri, turnuvadaki ilk maçında Neftçi'yi, ardından da Trabzonspor'u mağlup ederek hazırlık döneminde dikkat çeken bir performans ortaya koydu.

Her iki takım da bu tür hazırlık maçlarını yeni sezon planlarını tamamlamak ve oyuncu kondisyonunu yükseltmek için kullanıyor; yarınki müsabaka da teknik heyetler için taktiksel ve bireysel değerlendirmelerin ön plana çıktığı bir prova niteliğinde olacak.

HAZIRLIK MAÇINDA KARŞIYAKA İLE ALİAĞA PETKİMSPOR RAKİP

HAZIRLIK MAÇINDA KARŞIYAKA İLE ALİAĞA PETKİMSPOR RAKİP

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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