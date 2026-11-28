muğla amatör futbolunda yılın buluşması

Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen 32. Ödül Töreninde, 2025-2026 futbol sezonunda dereceye giren takımlara kupaları takdim edildi. Tören, amatör futbol camiasını bir araya getirirken sezon boyunca gösterilen performans ve emekler resmi olarak tescillendi.

törende kimler yer aldı:

Etkinliğe Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş de katıldı. Organizasyonda sezon boyunca mücadele ederek başarı elde eden sporcular, antrenörler ve kulüp temsilcileri sırasıyla çağrılarak ödüllerini aldı; katılımcılar tören boyunca birbirlerini tebrik etti ve fotoğraf kareleriyle anılaştırdı.

amatör futbola katkıların vurgulanması:

Törende, sporcuların ve kulüplerin sezon boyunca ortaya koyduğu disiplin ve azim öne çıkarıldı; ayrıca amatör sporun gelişmesine katkı sağlayan antrenörler ve kulüp yetkilileri de takdir edildi. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ödül alan sporcular, antrenörler ve kulüplere tebrikler iletildi ve Muğla’da amatör futbola emek veren herkese teşekkür edildi.

Organizasyon, yerel futbol ekosisteminin motivasyonunu artırmayı ve yeni sezona yönelik beklentileri canlı tutmayı amaçlarken, katılımcılar başarılı sezonu bir arada kutlamanın önemine dikkat çekti.

MUĞLA'DA AMATÖR FUTBOLUN KUPA SEVİNCİ