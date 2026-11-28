mehmet akif ersoy spor tesisinin açılışı:

Kağıthane Belediyesi tarafından yenilenen Mehmet Akif Ersoy Spor Tesisleri düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yenileme çalışmaları, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile iş birliği kapsamında gerçekleştirildi; tesis modern saha, yeni tribünler ve düzenlenmiş sosyal alanlarla donatıldı. Açılışa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

bakanın mesajı ve beşiktaş taraftarına övgü:

Törende konuşan Bakan Osman Aşkın Bak, Batum'da oynanan maçta Beşiktaş taraftarlarının Filistin'e destek için yaptığı tezahüratlara değindi. Bakan Bak, Beşiktaş ve taraftarını "Beşiktaş’ımızı yürekten alkışlıyoruz" sözleriyle kutladı ve tribünlerin, yapılan baskılara ve saldırılara rağmen "Nehirden denize özgür Filistin" ve "Filistin’in yanındayız" diye haykırdıklarını belirtti. Bakan, Beşiktaş Kulübü, yöneticiler, teknik heyet ve sporculardan da övgüyle söz etti ve Cumhurbaşkanı'na desteklerinden dolayı teşekkür etti.

amatör kulüplere destek ve tesisin amaçları:

Bakan Bak, amatör spor kulüplerine verilen mali desteği vurgulayarak, "yaklaşık nakdi olarak 270 milyon yardım yaptık" ve "Bu yıl, 2026 yılı da amatör kulüplerimizin Türkiye çapında yaklaşık 2,5 milyar lira nakdi yardım yaptık" ifadelerini kullandı. Bakan, amatör kulüplerin çocukların eğitimine ve sosyal gelişimine katkısını överek, 2027 yılında da desteklerin süreceğini söyledi ve yatırımların devam edeceğini kaydetti.

Açılışta öne çıkan vurgu, tesislerin gençleri sokaklardan uzaklaştırıp sporla buluşturması oldu. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, küçük yaşlardan itibaren çocukların sporla tanışmasının önemine dikkat çekti; mahalle kulüplerinin amatör ruhla çocukları yetiştirdiğini ve ailelerin sıkça bir araya geldiği bir merkez oluşturulduğunu belirtti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise sporun gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimindeki rolünü vurguladı. Özdemir, ilçedeki spor altyapısındaki ilerlemenin gençlere özgüven kazandıracağını, kötü alışkanlıklardan uzak tutacağını ve ileride ülkeyi temsil edecek sporcuların yetişmesine zemin hazırlayacağını söyledi.

Genel değerlendirmede törende hem tesis yatırımlarının devam edeceği mesajı verildi hem de spor sahalarının, toplumsal ve siyasal hassasiyetlerin ifade edildiği alanlar olarak öneminin altı çizildi. Bakan Bak, spor sahalarından "zalimlere karşı dik duruş"un sürdürüleceğini belirterek açılışı yapılan tesisin hayırlı olmasını diledi.

KAĞITHANE BELEDİYESİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN MEHMET AKİF ERSOY SPOR TESİSLERİNİN AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.