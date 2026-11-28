fenerbahçe'nin çağrısı:

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında yarın evinde oynayacağı Erzurumspor FK maçı öncesinde taraftarlarını Kadıköy'de buluşmaya davet etti. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım, maç öncesi birlik ve destek çağrısını vurguladı.

duyuruda öne çıkan ifadeler:

Kadıköy’de tek ses, tek yürek! paylaşımında Milyonların kalbi Londra’da, Stamford Bridge’de attı. Büyük Fenerbahçe taraftarı, bir kez daha Çubuklu’ya olan eşsiz bağlılığını tüm dünyaya gösterdi. Şimdi o coşkuyla, o inançla Kadıköy’de buluşma zamanı! ifadelerine yer verildi.

Omuz omuza, kol kola, ilk düdükten son düdüğe kadar Çubuklu’yu destekliyoruz. mesajı, taraftarların maç boyunca sürekli ve tutarlı şekilde takıma destek vermesini hedefliyor.

kadıköy vurgusu ve çağrının amacı:

Paylaşımda ayrıca Kadıköy’ün tek ses, tek yürek olduğu yerde aşamayacağımız hiçbir engel yok! Hep birlikte, sonuna kadar Fenerbahçe denilerek, sahadaki moral ve tribün birlikteliğinin önemi vurgulandı.

Kulüp, taraftarlardan maç günü statta ve sosyal mecralarda takıma destek olmalarını isteyerek, hem tribün atmosferini güçlendirmeyi hem de futbolcuların motivasyonunu artırmayı amaçlıyor.

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 13. HAFTASINDA YARIN EVİNDE OYNAYACAĞI ERZURUMSPOR FK MAÇI ÖNCESİ TARAFTARLARDAN DESTEK ÇAĞRISINDA BULUNDU.