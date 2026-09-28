Karacaören'de 65 metrelik asma köprü camiye ulaşımı kolaylaştırdı

Asma köprü kısa sürede ilgi odağı oldu:

Samsun'un Salıpazarı ilçesi Karacaören Mahallesi'nde, vatandaşların camiye daha rahat ulaşabilmesi amacıyla 3 yıl önce tamamlanan 65 metrelik asma köprü, hem mahalle sakinlerinin hem de bölgeyi gören ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Köprünün uzunluğu, çevresindeki yemyeşil doğa ve yüksekliği geçiş sırasında heyecan verici anlar sunuyor.

Mahalle yaşamına etkisi:

Köprünün yapımına öncülük eden Selahattin Tekin ve mahalle sakinlerinin ortak çabasıyla ortaya çıkan yapı, camiye ulaşımı kolaylaştırmanın yanı sıra ibadete katılımı da artırdı. Tekin'in aktardığına göre, daha önce camide sadece bir kişi varken şimdi akşamları 25 kişi bir araya geliyor; inşa sürecine kadınlar da destek verdi. Yerel halk için köprü, günlük yaşamda pratik bir bağlantı olmanın ötesinde, ortak bir başarı hikâyesine dönüştü.

Yapım süreci ve bakım planı:

Köprü yaklaşık 3 yıllık bir çalışmanın ardından tamamlandı. Yapımını takip eden Tekin, köprünün boyanacağını ve sallanmayı azaltmak için ek çalışmalar planladığını belirtiyor. Evinden gelen gidenleri izleyen Tekin, insanların buraya gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiriyor ve projenin mahallede birliktelik sağladığını vurguluyor.

Sonuç olarak, Karacaören'deki asma köprü hem ulaşımda pratik bir çözüm hem de mahalleye gelen ziyaretçiler aracılığıyla yerel yaşamın ve cami ilgisinin canlanmasına katkı sağlıyor.

CAMİYE ULAŞIM İÇİN YAPILAN 65 METRELİK ASMA KÖPRÜ İLGİ ODAĞI OLDU