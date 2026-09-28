Kanyonun izinde 15 kilometre: Kütahyalı dağcılar İkitaş'ta bir araya geldi

Kütahyalı doğaseverler İkitaş Kanyonu'nda 15 kilometrelik rotayı tamamladı

Tavşanlı Doğa Sporları Kulübü (TADOS) üyeleri hafta sonu etkinliği kapsamında Kütahya'nın Emet ilçesindeki İkitaş Kanyonu'nda yaklaşık 15 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Etkinlik için Tavşanlı'dan hareket eden kulüp üyeleri ve bölge tutkunları kanyon girişinde buluştu.

Parkurun özellikleri:

İkitaş Kanyonu, bölgenin dikkat çeken doğal güzellikleri arasında yer alıyor. Katılımcılar, yürüyüş boyunca kanyonun eşsiz manzaralarını ve zorlu etaplarını deneyimleyerek hem fiziksel hem de zihinsel açıdan dinlendi. Rota boyunca doğayla iç içe ilerleyen grup, yürüyüşü keşif ve spor amaçlı bir etkinlik olarak sürdürdü.

Etkinliğin tamamlanması ve güvenlik:

Yaklaşık 15 kilometrelik parkurun güvenli şekilde tamamlanmasıyla etkinlik sonlandı. Kulüp yönetimi, yürüyüş sırasında alınan güvenlik önlemlerine ve rota işaretlemelerine dikkat ettiklerini belirtti; katılımcılar etkinlik sonunda memnuniyetlerini dile getirdi.

TADOS Başkanı Yavuz Doğanay, doğa sevgisini yaygınlaştırmak ve sağlıklı yaşama katkı sağlamak amacıyla Kütahya'nın farklı bölgelerinde benzer yürüyüşler ve doğa sporları etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini ifade etti. Kulüp yönetimi ayrıca etkinliğe katılan tüm doğaseverlere teşekkür etti.

TADOS EMET İKİTAŞ KANYONU'NDA