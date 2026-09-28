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Ambulansa binmek için polisle pazarlık yapan Burdur sakini hastaneden ayrıldı

Burdur'da bileklerini kesen Y.A., 112'yi arayıp ambulansa binmek için polisle "Polis gitmeden ben buradan gitmiyorum" diyerek pazarlık yaptı; tedavi sürerken hastaneden ayrıldı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 10:26

GÜNCELLEME: 28 Eylül 2026 - 10:34

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ambulansa binmek için polisle pazarlık yapan Burdur sakini hastaneden ayrıldı

Olayın gelişimi:

Burdur Yeni Mahalle, Şehit Gültekin Caddesi'nde meydana gelen olayda, Y.A. adlı şahıs evde yalnız olduğu sırada bileklerini keserek intihara teşebbüs etti. Şahıs, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp kendi ihbarını yaptı ve yardım talep etti. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saha ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra, Y.A.'nın tedavi edilmesi için ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülmesi planlandı.

Ekiplerin müdahalesi ve pazarlık:

Ambulansa alınmak istenirken Y.A., görevlilere tepki gösterdi ve polise yönelik kaygılarını dile getirdi. Şahıs, ekiplerle konuşurken "Beni karakola götürüp ezecek misiniz?" diye sordu. Polis ekipleri, Y.A.'yı karakola götürmeyeceklerini; sağlık ekiplerinin tedavi amacıyla hastaneye götüreceklerini belirtti.

Buna karşılık Y.A. iddiayı sürdürerek, "Polis gitmeden ben buradan gitmiyorum" ifadelerini kullandı ve ambulansa binmek için ekiplerle pazarlık yaptı. Polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu şahıs ambulansa alınarak hastaneye sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan Y.A.'nin, tedavisi tamamlanmadan kurumdan ayrılarak kaçtığı öğrenildi. Olayla ilgili olarak ekiplerin müdahalesi ve hastanedeki kayıtlar çerçevesinde işlem yürütüldü.

BAHSE KONU ŞAHSIN POLIS EKİPLERİ İLE PAZARLIK YAPMASI

BAHSE KONU ŞAHSIN POLIS EKİPLERİ İLE PAZARLIK YAPMASI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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