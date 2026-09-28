Bilecik’in üretim gücünü Filibe’de anlatan kültür ve işbirliği ziyareti

Yurt dışı ziyaretinin gündemi:

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, yurt dışı çalışmaları kapsamında Bulgaristan'ın kardeş şehirlerinden Filibe-Rodop Belediyesini ziyaret ederek Bilecik’in üretim kapasitesini ve kültürel değerlerini tanıttı. Ziyaret kapsamında Başkan Subaşı, Pavel Mihaylov ile bir araya geldi ve Bilecik ile Filibe-Rodop arasında ekonomik ve kültürel işbirliklerini güçlendirecek adımları masaya yatırdı.

Kardeş şehir buluşmaları:

Görüşmelerde iki şehir arasındaki ortak tarih, kültür ve değerler üzerine fikir alışverişi yapıldı. Başkan Subaşı, temasları kapsamında Vali Vekili Rangel Matanski ve Başkonsolos Emre Yaman'ı da ziyaret ederek görüşmelerin verimli geçtiğini aktardı. Karşılıklı ziyaretler sırasında yerel yönetimlerin deneyimleri ve ortak projeler için somut öneriler konuşuldu.

Kültür ve ekonomik iş birliği:

Subaşı, ziyaretin içeriğini özetlerken "Taşı mermer, toprağı seramik, yaprağı ipek" sözleriyle Bilecik’in üretim çeşitliliğine vurgu yaptı. Şehrin üretim gücünü ve potansiyelini anlattıklarını belirten Subaşı, iki şehir ekonomisini güçlendirecek birlikte gerçekleştirilebilecek projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Ziyaret programında ayrıca Filibe-Rodop Belediye Başkanı tarafından hayata geçirilen bir anaokulu yer aldı. Başkan Subaşı, projenin mimarının bu özel çalışmayı Bilecik’e armağan etmek istediğini ifade ettiğini ve bu jestin Bilecik için değerli olduğunu vurguladı. Eğitim alanındaki bu tür paylaşımların iki şehir arasında kalıcı bağlar kurabileceği değerlendirildi.

Program çerçevesinde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle temaslar gerçekleştirildi ve bölgenin tarihi ile kültürel değerlerini barındıran mekânlar ziyaret edilerek bilgi alındı. Subaşı, yeni dostluklar kurarak ve işbirliği kapılarını aralayarak Bilecik’e döndüklerini belirtti.

BAŞKAN SUBAŞI BULGARİSTAN’DA BİLECİK’İ TANITTI