Sinpaş'ın tatil evi konsepti MÜSİAD EXPO'da ziyaretçilerin odağı oldu

Sinpaş MÜSİAD EXPO 2026'da tatil atmosferini fuara taşıdı

MÜSİAD EXPO 2026'ya katılan Sinpaş, 80 binden fazla ziyaretçinin geldiği fuarda Sinpaş, Sinpaş Reserve ve Sinpaş Kasaba markalarını bir arada sergiledi. Toplam 220 metrekarelik stantta doğa ve sahil temalarını yan yana getiren sergi, dört gün boyunca ziyaretçilerin fotoğraf çektiği ve deneyimlediği bir alan olarak öne çıktı.

stand tasarımı ve temalar:

İstanbul Fuar Merkezi'nde 23-26 Eylül tarihlerinde düzenlenen fuarda Sinpaş Reserve ve Sinpaş Kasaba bölümleri kendi karakterlerini koruyarak farklı atmosferler sundu. Kasaba alanında, Akyapı iş birliğiyle geliştirilen proje, zeytin ağaçları, canlı çiçekler ve duvarlardan akan su detaylarıyla doğa ve termal yaşam anlayışını fuar alanına taşıdı. Sinpaş Reserve bölümünde ise gerçek kum, şezlong, salıncak ve plaj şemsiyeleri kullanılarak Marmaris sahil atmosferi canlandırıldı. Bu sahil konsepti özellikle ziyaretçilerin ilgi odağı olup, fotoğraf alanlarının en yoğun olduğu bölümlerden biri oldu.

tatil evi modeli ve iş dünyası buluşması:

Standda, değişen tatil alışkanlıklarına cevap veren Tatil Evi yaklaşımı iş dünyası temsilcilerine tanıtıldı ve projelerin sunduğu yaşam deneyimi hakkında detaylı bilgi verildi. Sinpaş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik, etkinliğin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Farklı sektörleri, yatırımcıları ve alım heyetlerini bir araya getiren MÜSİAD EXPO, yeni iş birlikleri kurulması ve farklı pazarlara erişim açısından önemli fırsatlar oluşturuyor. Aynı zamanda Türkiye’nin yatırım potansiyelinin daha geniş bir coğrafyada görünür olmasına katkı sağlıyor. Bu nedenle burada yalnızca projelerimizi tanıtmayı değil, turizm ve gayrimenkulde değişen beklentilere nasıl yanıt verdiğimizi de anlatmayı önemsiyoruz".

Çelik, Tatil Evi modelinin aidiyet ve konforu bir araya getirdiğini belirterek, "Sinpaş Reserve’de Tatil Evi modeliyle geleneksel yazlık kültürünün aidiyetini profesyonel işletme hizmetleri ve otel konforuyla bir araya getiriyoruz. Sinpaş Kasaba’da ise doğa ve termal turizmi odağına alan farklı bir yaşam ve tatil deneyimi sunuyoruz." ifadelerini kullandı. Fuarda sunulan yaklaşım, farklı mevsimlerde kullanılabilecek, hizmet kalitesi olanaklarıyla desteklenen yaşam alanları arayan ziyaretçilerle etkin biçimde etkileşim sağladı.

Sinpaş'ın MÜSİAD EXPO'daki varlığı, hem ulusal hem de bölgesel pazarlarda yeni temaslar ve iş birlikleri kurma hedefiyle örtüştü; stand, fuar süresince hem yatırımcı hem de tüketici ilgisini canlı tuttu.

80 BİNDEN FAZLA ZİYARETÇİYİ AĞIRLAYAN MÜSİAD EXPO 2026’DA SİNPAŞ, SİNPAŞ RESERVE VE SİNPAŞ KASABA MARKALARIYLA YER ALDIĞI 220 METREKARELİK STANDINDA YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.