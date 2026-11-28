anadolu harikalar diyarı'na iki yeni üye katıldı:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi ailesine, kurumlar arası iş birliği kapsamında 1 tek hörgüçlü deve ve 1 İngiliz atı getirildi. Yeni katılımla hayvanat bahçesinin tür çeşitliliğini artırmak ve ziyaretçilere farklı canlıları tanıma fırsatı sunmak hedefleniyor.

nakil ve uyum süreci:

Hibe edilen hayvanların nakli, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile yapılan koordinasyonla gerçekleştirildi. Nakil sırasında hayvanların refahı ve güvenliği ön planda tutuldu; adaptasyon süreçleri ve sağlık kontrolleri veteriner hekimler tarafından yakından takip ediliyor. Ziyaretçilerin yeni üyeleri güvenli ve sağlıklı koşullarda görmesi için gerekli tüm tedbirler alındı.

bakım, tür çeşitliliği ve ziyaretçi deneyimi:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın insanı ve tüm canlıları merkeze alan belediyecilik anlayışı doğrultusunda, hayvanların bakım ve beslenmesi veteriner hekimler ve uzman ekiplerce düzenli olarak yürütülüyor. Hayvanat bahçesi, doğal davranışların sergilenebileceği yaşam alanları oluşturmayı ve biyolojik çeşitliliği tanıtmayı sürdürüyor.

Anadolu Harikalar Diyarı içinde hizmet veren kurum, 136 farklı türde yaklaşık bin 600 hayvana ev sahipliği yapıyor ve her yaştan ziyaretçiye zengin bir doğal yaşam deneyimi sunuyor. Hayvanat bahçesi, ziyaretçilerini 10.00-18.00 saatleri arasında ağırlıyor.

Büyükşehir Belediyesi, tür çeşitliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalarla birlikte hayvan refahını gözeten uygulamaları devam ettiriyor; yeni gelen 1 tek hörgüçlü deve ve 1 İngiliz atı da bu kapsamda misafir ediliyor ve uyum süreçleri uzman ekiplerce izleniyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ KAPSAMINDA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAYVANAT BAHÇESİ'NİN YENİ ÜYELERİ 1 TEK HÖRGÜÇLÜ DEVE VE 1 İNGİLİZ ATI OLDU. YENİ ÜYELERLE HAYVANAT BAHÇESİNİN TÜR ÇEŞİTLİLİĞİNİN ARTIRILMASI VE ZİYARETÇİLERE FARKLI HAYVAN TÜRLERİNİ YAKINDAN TANIMA İMKÂNI SUNULMASI HEDEFLENİYOR.