İhale ayrıntıları:

Melikgazi Belediyesi'nin kentsel dönüşüm projeleri kapsamında Yıldırım Beyazıt ve Battalgazi (Küçükali) mahallelerinde yer alan 20 belediye mülkiyetli dairenin satışı için Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen açık ihale yoğun katılım gördü.

İhalede alıcılara sunulan yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade fırsatları ilgi çekti; sonuçta 19 daire yeni sahiplerini buldu, Battalgazi Mahallesi'ndeki 1 daire ise pazarlığa bırakıldı.

Başkan Palancıoğlu'nun açıklaması:

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, yeni ev sahiplerine hayırlı olsun dileklerini ileterek ilçedeki dönüşüm hamlesine dikkat çekti. Palancıoğlu, şunları söyledi:

"Melikgazi’de yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla gerek kentsel dönüşüm projeleri gerekse vizyon yatırımlarla ilçemize değer katmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızı depreme dayanıklı, konforlu ve modern konutlarla buluşturmak, ilçemizi daha da güzelleştirmek için farklı bölgelerde rekor düzeyde kentsel dönüşüm çalışmaları yürütüyoruz. Bu kapsamda mülkiyeti belediyemize ait olan 20 dairenin açık ihalesini başarıyla gerçekleştirdik. Yoğun katılım gösteren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyor, nice hayalleri gerçeğe dönüştürmek için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğimizi belirtmek istiyorum. Hayırlı, uğurlu olsun."

MELİKGAZİ BELEDİYESİ’NİN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİYLE İLÇEYE KAZANDIRDIĞI MODERN KONUTLAR, DÜZENLENEN AÇIK İHALE İLE VATANDAŞLARLA BULUŞTU. YILDIRIM BEYAZIT VE BATTALGAZİ (KÜÇÜKALİ) MAHALLELERİNDE YER ALAN BELEDİYEYE AİT 20 DAİRE İÇİN MELİKGAZİ BELEDİYESİ TİYATRO SALONU’NDA YOĞUN KATILIMLI BİR İHALE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.