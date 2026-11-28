kırsal mezarlıklarda yenileme çalışmaları:

Kocasinan Belediyesi, ilçe genelindeki hizmet seferberliğini, vatandaşların en hassas değerlerinden biri olan mezarlıklarda da sürdürüyor. Yapılan çalışmalar, ecdada saygı ve manevi değerlere bağlılık anlayışının bir yansıması olarak öne çıkıyor. Mezarlıklar Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen projeyle kırsal mahalle mezarlıkları daha modern, düzenli ve bakımlı bir görünüme kavuşturuluyor.

gerçekleştirilen işlerin kapsamı:

Saha ekipleri, mezarlıkların mevcut durumlarını titizlikle değerlendirerek öncelikli ihtiyaçlara göre müdahalelerde bulundu. Çalışmalar arasında genel temizlik, çevre düzenlemesi, bakım ve onarım ile ihtiyaç duyulan alanların yenilenmesi yer aldı. Yapılan düzenlemeler hem mezarlıkların fiziki görünümünü iyileştirdi hem de ziyaretlerin daha huzurlu ve temiz bir ortamda yapılmasını sağladı. Bu müdahaleler, kırsal mahallelerin ortak hafızasını ve manevi değerlerini koruma açısından da önem taşıyor.

tamamlanan mahalleler:

Bugüne kadar yürütülen çalışmalarda Çevril, Mollahacı, Obruk, Saraycık, Hasancı, Himmetdede, Hırka ve Molu mahallelerindeki mezarlıklar kapsamlı bakım, onarım ve çevre düzenlemesiyle yenilendi. Ekipler, her bir mezarlığın özgün ihtiyaçlarına göre hareket ederek yerinde çözümler üretti.

Belediye yetkilileri, hizmetlerin ihtiyaçlar doğrultusunda sürdürüleceğini; mezarlık bakım, temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarının kırsal mahallelerde devam edeceğini belirtti. Vatandaşların kabir ziyaretlerini daha düzenli ve saygı içinde gerçekleştirmelerine imkan tanıyan bu çalışmaların periyodik olarak tekrar edileceği bildirildi.

KOCASİNAN BELEDİYESİ, KIRSAL MAHALLELERDE BULUNAN MEZARLIKLARDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ YENİLEME, BAKIM VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARIYLA MEZARLIKLARI DAHA MODERN, DÜZENLİ VE BAKIMLI BİR GÖRÜNÜME KAVUŞTURUYOR. MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNİN TİTİZLİKLE YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALARLA 8 KIRSAL MAHALLENİN MEZARLIĞI MODERN, DÜZENLİ VE BAKIMLI BİR GÖRÜNÜME KAVUŞTU.