Anadolu yakasında organize suç çetesine eş zamanlı baskın: 25 kişi gözaltında

operasyonun kapsamı:

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Yakası merkezli silahlı suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Yapılan tespitlerde, mağdurlardan maddi menfaat sağlamak amacıyla tehditte bulunan, iş yerleri ve araçları kurşunlayan ve kasten yaralama eylemlerinde bulunan şüpheliler belirlendi.

deliller ve takip yöntemleri:

Soruşturma sürecinde yürütülen teknik takipler ile MASAK verileri, banka hareketleri, HTS analizleri ve çeşitli kurumlardan elde edilen deliller detaylı biçimde incelendi. Bu verilere dayanılarak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kasten yaralama ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet gibi suçlamalar yöneltildi.

gözaltılar, aramalar ve soruşturmanın seyri:

Çalışmalar sonucunda, aralarında ceza infaz kurumunda bulunanların da olduğu toplam 34 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul, Kocaeli ve Samsun illerinde eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildi. Operasyonlarda 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Hâlen firari durumda bulunan 6 şüpheli için yakalama çalışmaları sürüyor.

Soruşturma, elde edilen dijital ve bankacılık verilerinin değerlendirilmesine devam edilerek, adli sürecin ilerletilmesi hedefiyle sürdürülüyor. Yetkililer, operasyonun bölgedeki organize suç örgütlerine yönelik kapsamlı bir adım olduğunu belirtti.

İstanbul merkezli 3 ilde silahlı suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı