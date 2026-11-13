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Van’da 12 ilçeyi kapsayan uyuşturucu operasyonunda 92 gözaltı

Van'da 12 ilçede jandarma ve Cumhuriyet savcılıklarının koordinasyonuyla düzenlenen operasyonda 92 şüpheli gözaltına alındı; çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 11:36

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Van’da 12 ilçeyi kapsayan uyuşturucu operasyonunda 92 gözaltı

Van’da 12 ilçeyi kapsayan uyuşturucu operasyonunda 92 gözaltı

Van merkezli operasyonda, istihbari çalışmalar sonucunda uyuşturucu ticareti ve bulundurulmasıyla ilişkili olduğu tespit edilen çok sayıda kişi yakalandı.

operasyonun kapsamı:

İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Van ve Erciş Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda, 12 ilçede eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonda, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçunu işledikleri tespit edilen 92 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

ele geçirilenler ve arama bulguları:

Adreslerde yapılan aramalarda, güvenlik güçleri tarafından 62 bin adet sentetik ecza, 10 kilogram skunk, 1 kilogram metamfetamin ile muhtelif miktarda diğer uyuşturucu maddeler ve çok sayıda kesici delici alet ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler delil olarak tutanaklara geçirildi.

Yetkililer, operasyonun istihbari bilgi ve koordinasyonla yürütüldüğünü belirtti; gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemlere devam ediliyor.

Van’da narkotik operasyonu: 92 gözaltı

Van’da narkotik operasyonu: 92 gözaltı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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