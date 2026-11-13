Van’da 12 ilçeyi kapsayan uyuşturucu operasyonunda 92 gözaltı

Van merkezli operasyonda, istihbari çalışmalar sonucunda uyuşturucu ticareti ve bulundurulmasıyla ilişkili olduğu tespit edilen çok sayıda kişi yakalandı.

operasyonun kapsamı:

İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Van ve Erciş Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda, 12 ilçede eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonda, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçunu işledikleri tespit edilen 92 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

ele geçirilenler ve arama bulguları:

Adreslerde yapılan aramalarda, güvenlik güçleri tarafından 62 bin adet sentetik ecza, 10 kilogram skunk, 1 kilogram metamfetamin ile muhtelif miktarda diğer uyuşturucu maddeler ve çok sayıda kesici delici alet ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler delil olarak tutanaklara geçirildi.

Yetkililer, operasyonun istihbari bilgi ve koordinasyonla yürütüldüğünü belirtti; gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemlere devam ediliyor.

Van’da narkotik operasyonu: 92 gözaltı