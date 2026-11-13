Hürmüz boğazı'nda iddia: LNG tankerinin mayına çarpması sonucu patlama

Hürmüz boğazı'nda bildirilen patlama:

İran Devrim Muhafızları Donanması, Hürmüz Boğazı'nın doğu kesiminde sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyan (LNG) bir tankerin izinsiz ve tehlikeli bir güzergah kullandığı sırada deniz mayınına çarparak patlama meydana geldiğini açıkladı.

Açıklamada gemide şiddetli patlamanın yaşandığı ve tankerin bölgeden geçiş denemesinin ABD savaş uçaklarının desteğiyle gerçekleştiğinin belirtildiği kaydedildi.

güvenlik ve rota uyarısı:

Devrim Muhafızları Donanması, Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin tam kararlılık ve ciddiyetle sürdürüldüğünü vurguladı ve yetkisiz rotalara giren gemilere yönelik uyarılarını yineledi. Kurumun açıklamasında, uyarıları dikkate almayan gemilerin önceki gemilerle aynı kaderi paylaşacağı uyarısı yer aldı.

bölgesel etkiler ve deniz taşımacılığına olası yansımalar:

İran'ın resmi beyanı, bölgedeki deniz güvenliğiyle ilgili endişeleri yeniden gündeme taşıdı. Olay, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari seyrin güvenliği ve rotaların izlenmesi konusunda denizcilik aktörleri ile uluslararası gözlemciler için dikkat edilmesi gereken bir gelişme olarak değerlendirilebilir.

Yetkililerin açıklamaları, geçiş sırasında izinsiz manevraların sonuçları ve bölgedeki askeri varlığın etkileri üzerine daha fazla inceleme gerektirdiğini gösteriyor.

İran Devrim Muhafızları Donanması, Hürmüz Boğazı'nda sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyan bir tankerin "izinsiz ve tehlikeli bir güzergah" kullandığı sırada deniz mayınına çarptığını ve patlama meydana geldiğini duyurdu.