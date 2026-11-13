İhsaniye cinayetinin zanlısı güvenlik tedbiriyle İzmir cezaevine sevk edildi

İhsaniye saldırısı ve tutuklama süreci

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 5 Kasım'da gerçekleşen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının zanlısı Arif Sefa Ö. (28), olayın ardından gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayda biri ağır olmak üzere dokuz kişi hedef alınmış, sekiz kişi yaşamını yitirmiştir.

Olayın ayrıntıları:

Saldırı, biçerdöver satışı nedeniyle çıkan kavgada pompalı tüfek kullanılarak gerçekleştirildi. Hayatını kaybedenler arasında Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50), Noman Toprak (56), Seydi Ahmet Aydoğmuş (73), Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen (61), Hilal Mete (31) ve Ayşe Sena Demir (46) bulunuyor. Şüpheli, olayın ardından kaçmaya çalışırken Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalandı; bir kişi ağır şekilde yaralandı.

Cezaevi nakli ve gerekçesi:

Mahkeme kararı ile tutuklanan Arif Sefa Ö., Afyonkarahisar'daki cezaevinde tutuluyordu. Yetkililerden edinilen bilgiye göre, zanlının güvenlik gerekçeleriyle İzmir'deki bir cezaevine nakledildiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma ve yargılama sürecinin devam ettiği bildirildi.

İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ÇIKARILDIĞI MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANAN ŞAHIS CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ. (ARŞİV)